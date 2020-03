Spricht nicht über die Gründe seines Abschieds von den New England Patriots: Quarterback Tom Brady. Foto: David J. Phillip/AP/dpa David J. Phillip

Tampa (dpa) - Die Folgen der Coronavirus-Pandemie sind für Quarterback-Superstar Tom Brady eine zusätzliche Herausforderung bei seinem neuen Arbeitgeber.

Wann und wie er seine Mitspieler bei den Tampa Bay Buccaneers kennenlernen kann und wie das Training in den kommenden Monaten vor dem Start in die neue NFL-Saison ablaufen wird, ist auch für ihn völlig unklar. "Ich werde keine Vorhersagen machen, wie die kommenden Monate aussehen. Ich werde so gut wie möglich mit den Leuten sprechen, Technologie wird helfen", sagte der 42-Jährige. "Ein Tag nach dem anderen ist zwar eine Phrase, aber genau darum geht es gerade."

Brady hat erstmals in seiner Karriere als American-Football-Profi den Club gewechselt und die New England Patriots nach 20 Jahren verlassen. Das Team hatte er neun Mal in den Super Bowl geführt und ist mit sechs Siegen dort der erfolgreichste Quarterback der NFL-Geschichte.

Über die Gründe für seinen Abschied von den Patriots wollte Brady nicht sprechen. "Es gibt niemanden, der ein größerer Patriots-Fan war als ich", sagte er. Er habe unverändert großen Respekt vor Teambesitzer Robert Kraft, Trainer Bill Belichick und seinen ehemaligen Mitspielern dort und wünsche dem Team alles Gute.

