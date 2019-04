Oilsers-Spieler Leon Draisaitl (l) behauptet sich am Puck gegen Pierre-Edouard Bellemare (M) von den Vegas Golden Knights. Foto: John Locher/AP/dpa John Locher

Las Vegas (dpa) - Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers haben zum zweiten Mal in Folge den Einzug in die K.o.-Runde der nordamerikanischen Liga NHL verpasst.

Die Kanadier unterlagen bei Vizemeister Vegas Golden Knights 1:3 (0:1, 1:1, 0:1). Der 23-jährige Kölner bereitete das zwischenzeitliche 1:2 durch Oilers-Kapitän Connor McDavid in der 25. Minute vor. Teamkollege Tobias Rieder blieb ohne Zählbares in der Partie. Nach der verpassten Playoff-Qualifikation der Oilers dürften sowohl Draisaitl als auch Rieder dem deutschen Nationalteam für die bevorstehende Eishockey-WM in der Slowakei zur Verfügung stehen.

Nationaltorhüter Philipp Grubauer und die Colorado Avalanche belegen trotz eines 2:3 (0:1, 0:0, 2:1) nach Penaltyschießen bei den St. Louis Blues weiter den achten und letzten Playoff-Platz in der Western Conference. Der 27-jährige Rosenheimer wehrte 25 Schüsse ab.

Die Chicago Blackhawks und Dominik Kahun konnten ihre Playoff-Chance mit einem 3:4 (1:2, 1:1, 1:0) nach Verlängerung gegen die Winnipeg Jets weiter wahren. Chicagos Rückstand auf Colorado beträgt drei Spiele vor dem Ende der Hauptrunde sechs Punkte.

Tom Kühnhackl und die New York Islanders mussten sich den Toronto Maple Leafs mit 1:2 (0:0, 0:1, 1:1) geschlagen geben. Torhüter Thomas Greiss und Verteidiger Dennis Seidenberg kamen nicht zum Einsatz. Die Islanders sind weiter Zweiter in der Metropolitan Division.

Spielstatistik Edmonton Oilers-Vegas Golden Knights

Spielstatistik Colorado Avalanche-St. Louis Blues

Spielstatistik Winnipeg Jets-Chicago Blackhawks

Spielstatistik Toronto Maple Leafs-New York Islanders

NHL Tabelle