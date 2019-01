Tom Brady von den New England Patriots schloss einen Rücktritt erneut aus. Foto: Steven Senne/AP Steven Senne

Atlanta (dpa) - Der 41 Jahre alte Football-Superstar Tom Brady will seine Karriere auch im Falle des sechsten Super-Bowl-Siegs keinesfalls beenden.

Es gebe "null" Chance für einen Rücktritt nach dem NFL-Finale gegen die Los Angeles Rams am kommenden Montag (0.30 Uhr) in Atlanta, sagte der Quarterback der New England Patriots dem Internetportal ESPN. "Ich sage dies seit einer langen Zeit. Ich werde das viel gefragt und ich denke, dass ich immer wieder die gleiche Antwort wiederhole. Aber niemand glaubt mir."

Brady hat sein Team zum neunten Mal in den Super Bowl geführt, häufiger schaffte dies kein anderer Spieler der amerikanischen Profiliga. Auch kommende Saison soll für ihn noch nicht Schluss sein. "Ich habe mir selbst das Ziel bei 45 (Jahren) gesetzt", sagte Brady. "Es ist sehr schwer, es so weit zu schaffen. Ich weiß, wie hart es dieses Jahr war und wie viel Engagement es braucht. Hoffentlich habe ich einiges durch die Dinge in diesem Jahr gelernt, um nächstes Jahr besser zu sein."