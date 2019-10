Holte mit den New York Islanders zum Saisonauftakt einen Sieg: Goalie Thomas Greiss. Foto: Mary Altaffer/AP/dpa Mary Altaffer

New York (dpa) - Eishockey-Nationaltorhüter Thomas Greiss und die New York Islanders haben in der nordamerikanischen NHL den ersten Sieg der neuen Saison gefeiert.

Das Team aus dem New Yorker Stadtteil Brooklyn setzte sich mit 4:1 (0:0, 3:1, 1:0) gegen die Winnipeg Jets durch. Der 33 Jahre alte Greiss überzeugte beim Heimsieg der Islanders mit 35 Paraden. Nationalmannschaftskollege Tom Kühnhackl stand nicht im Kader der New Yorker. Die Tore der Gastgeber erzielten Josh Bailey (22. Minute), Brock Nelson (25.), Anders Lee (36.) und Anthony Beauvillier (42.). Den Ehrentreffer für Winnipeg schoss Patrik Laine (38.).

Spielstatistik Winnipeg Jets-New York Islanders

NHL Tabelle