Calgary (dpa) - Eishockey-Nationaltorhüter Philipp Grubauer hat mit den Colorado Avalanche zum Auftakt der diesjährigen Playoffs in der nordamerikanischen NHL eine Niederlage kassiert.

Die Avs mussten sich im ersten Spiel der K.o.-Runde den Calgary Flames mit 0:4 (0:0, 0:2, 0:2) geschlagen geben. Der 27-jährige Rosenheimer kam bei der Auswärtspleite gegen das an Nummer eins gesetzte Team in der Western Conference auf 28 Paraden.

Bei den Kanadiern konnten Schlussmann Mike Smith (Shutout mit 26 Paraden) und Matthew Tkachuck (zwei Tore) überzeugen. In der Best-of-Seven-Serie liegen die Flames nach dem Auftakterfolg mit 1:0 in Führung. Das zweite Spiel der Serie wird am Samstag erneut im kanadischen Calgary ausgetragen.

