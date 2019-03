In Aktion: Tom Kühnhackl von den New York Islanders. Foto: Jay Lapreta/AP Jay Laprete

Uniondale, New York (dpa) - Die deutschen Eishockey-Nationalspieler Tom Kühnhackl und Thomas Greiss haben mit den New York Islanders in der nordamerikanischen Profiliga NHL verloren.

Kühnhackl traf bei der 1:3 (1:0, 0:0, 0:3)-Niederlage gegen die Washington Capitals zur frühen Führung (3.). Torhüter Greiss wehrte 92,9 Prozent der Schüsse ab, konnte die Pleite aber nicht abwenden.

In der Eastern Conference liegt New York auf Rang vier und damit weiterhin auf Playoff-Kurs. Dennis Seidenberg, der Mitte der Woche einen Vertrag erhalten hat, wurde bei den Islanders nicht berücksichtigt.

Philipp Grubauer stand zwar im Aufgebot der Colorado Avalanche, musste aber seinem Torhüterkollegen Semyon Varlamov den Vortritt lassen und 60 Minuten auf der Bank Platz nehmen. Die Avalanche unterlagen bei den San Jose Sharks mit 3:4 (0:1, 1:2, 2:1) und liegen auf Rang neun in der Western Conference.

Eine Niederlage musste auch Korbinian Holzer mit den Anaheim Ducks hinnehmen. Der deutsche Verteidiger stand bei der 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)-Pleite gegen die Vegas Golden Knights 14:26 Minuten auf dem Eis.

Das Spitzenspiel des Westens gewannen die Winnipeg Jets mit 5:3 (0:1, 2:1, 3:1) gegen die Nashville Predators. Mark Scheifele und Kevin Hayes erzielten jeweils ein Tor und bereiteten zwei weitere Treffer vor.