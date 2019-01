Kristaps Porzingis von den New York Knicks im Sommer 2018 beim Streetball-Turnier in Berlin. Foto: Gregor Fischer Gregor Fischer

Dallas (dpa) - Die Dallas Mavericks von Dirk Nowitzki stehen in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA übereinstimmenden Medienberichten zufolge vor einem spektakulären Tauschgeschäft.

Die Texaner holen demnach unter anderem den Letten Kristaps Porzingis von den New York Knicks, wie unter anderen die "New York Times" und ESPN am Donnerstag berichteten. Die Teams stünden kurz vor einer Einigung hieß es demnach.

Die Mavs würden damit neben Nowitzki und dem slowenischen Europameister Luka Doncic den dritten europäischen Star verpflichten. Der 23 Jahre alte Porzingis fällt derzeit allerdings noch langfristig nach einer Knieverletzung aus. Neben ihm sollen die Mavs Tim Hardaway Jr. und Courtney Lee aufnehmen und dafür Dennis Smith Jr., DeAndre Jordan und Wesley Matthews abgeben. Die Mavericks liegen derzeit hinter den Playoff-Plätzen in der Western Conference.

