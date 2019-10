Zum Start der NBA-Saison glänzen die Los Angeles Clippers mit einem Sieg über den Stadtrivalen Lakers. Dabei ragt der neue Superstar des Teams heraus. LeBron James findet klare Worte.

Los Angeles (dpa) - Mit einem Lächeln auf den Lippen versuchte LeBron James die Bedeutung der ersten Schlappe im "Kampf um L.A." herunterzuspielen.

Zum heiß erwarteten Start der NBA-Saison musste sich der Superstar mit seinen Los Angeles Lakers im Duell der Titelkandidaten dem Stadtrivalen Clippers mit 102:112 geschlagen geben. "Jeder versucht das Narrativ zu bedienen, dass es ein Spiel von Rivalen und ein großer Test war. Aber beide Teams sind noch nicht da, wo sie sein wollen", sagte der 34-Jährige mit freiem Oberkörper in der Kabine. "Wir haben noch viel Raum für Verbesserungen."

Die Stimmung im Staples Center war jedoch bereits playoffreif. Als Clippers-Neuzugang Kawhi Leonard sich noch vor seiner 30-Punkte-Gala via Mikrofon an die Heimfans richtete, musste er sich gegen lautstarke Buhrufe der Lakers-Anhänger durchsetzen. "Es wird eine großartige Saison", versprach der wertvollste Spieler der vergangenen Finalserie.

Nach dem Titelgewinn mit den Toronto Raptors entschied sich der 28-Jährige im Sommer für die Rückkehr in seine kalifornische Heimat und will an der Seite des ebenfalls gewechselten und noch verletzten Allstars Paul George die Clippers erstmals in ihrer Geschichte in die Finals führen. Bislang stand das Team stets im Schatten der Glamour-Lakers - dies könnte sich diese Saison drehen. "Es war eins von 82 Spielen", sagte Clippers-Coach Doc Rivers dennoch unwirsch auf die Frage nach Meisterambitionen. "Nächste Frage."

Nach einer völlig enttäuschenden ersten Saison von James bei den Lakers hat das Team in Center Anthony Davis ebenfalls einen der besten Spieler der Welt verpflichtet. Noch braucht es aber Zeit zur Eingewöhnung an das System des neuen Trainers Frank Vogel.

"Wir haben es zugelassen, dass sie mit ihrer Offensive unsere Verteidigung diktieren, wir müssen besser werden", forderte James, der auf 18 Punkte, neun Rebounds und acht Vorlagen kam, und gestand: "Ich war etwas eingerostet. So lange habe ich schon lange nicht mehr gespielt." Co-Star Davis erzielte 25 Zähler. "Runde eins des "Battle of L.A. ging an die Clippers", schrieb das Internetportal ESPN.

Nach dem Abgang von Leonard setzte sich Titelverteidiger Toronto nur knapp mit 130:122 nach Verlängerung gegen die New Orleans Pelicans durch. Pascal Siakam (34 Punkte/18 Rebounds) und Fred VanVleet (34 Punkte) waren die Topscorer im Team der Kanadier.

