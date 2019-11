Dallas (dpa) - Die Dallas Mavericks um Basketball-Jungstar Luka Doncic haben in der nordamerikanischen NBA nach zuletzt fünf Siegen in Folge eine Niederlage kassiert. Die Texaner unterlagen in heimischer Arena gegen die Los Angeles Clippers 99:114 (46:62).

Der 20 Jahre alte Slowene Doncic erzielte 22 Punkte. Der Würzburger Maxi Kleber blieb ohne zählbaren Erfolg. Bei den Kaliforniern war Finals-MVP (wertvollster Spieler) Kawhi Leonard mit 28 Punkten am erfolgreichsten. Allstar Paul George kam auf 26 Punkte.

Der Berliner Moritz Wagner zog mit den Washington Wizards bei den Denver Nuggets mit 104:117 (47:64) den Kürzeren. Der 22-Jährige erzielte 14 Zähler. Landsmann Isaac Bonga erzielte zwei Punkte. Für das Team aus der US-Hauptstadt war es die zweite Pleite hintereinander.

