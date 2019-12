Indianapolis (dpa) - Basketball-Star LeBron James hat mit den Los Angeles Lakers in der nordamerikanischen NBA nach zuletzt sieben Siegen in Folge wieder eine Niederlage kassiert.

Die Kalifornier mussten sich auswärts den Indiana Pacers mit 102:105 (52:50) geschlagen geben. James erzielte 20 Punkte, holte neun Rebounds und verteilte neun Assists in der Pleite. Topscorer war Indianas Domantas Sabonis mit 26 Zählern und zehn Rebounds. Für Indiana war es der vierte Erfolg in Serie. Die Lakers bleiben trotz der Niederlage weiter das Topteam in der Western Conference.

Die New Orleans Pelicans verbuchten mit einem 101:108 (35:42, 93:93) nach Verlängerung gegen die Brooklyn Nets die 13. Niederlage in Serie. Brooklyns Spencer Dinwiddie war mit 31 Punkten der erfolgreichste Werfer im Spiel.

