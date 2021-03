Washington (dpa) - Die Washington Wizards haben mit Nationalspieler Moritz Wagner im letzten Spiel vor der All-Star-Pause in der NBA unerwartet gegen die Los Angeles Clippers gewonnen.

Die Wizards hatten gegen das Topteam zwischenzeitlich 16 Punkte Rückstand, kämpften sich aber zurück und verteidigten ihren Vorsprung auch in den umkämpften Schlusssekunden.

Wagner kam in etwas mehr als 19 Minuten Spielzeit auf zwölf Punkte und drei geklaute Bälle. "Wir wollen in die Playoffs", sagte Wagner. "Dafür müssen wir tun, was wir tun müssen." Der zweite Nationalspieler, Isaac Bonga, spielte nicht. Die Clippers mussten kurzfristig auf Paul George verzichten. In der Eastern Conference hielten die Wizards durch den Erfolg den Anschluss an Rang zehn, der zur Teilnahme an der Qualifikation für die Playoffs berechtigt. Die Clippers sind Vierter der Western Conference.

Auch Daniel Theis kann sich in den kommenden Tagen mit einem Sieg entspannen. Beim 132:125-Sieg der Boston Celtics gegen die Toronto Raptors kam der Center aber als Startspieler nur auf etwas mehr als sieben Minuten auf dem Parkett. "Jedes Mal, wenn wir Theis ein paar Minuten ersparen können, ist das gut", sagte Trainer Brad Stevens. "Theis ist ein enormer Teil von uns und wir werden ihn in Zukunft dringend brauchen", sagte er. Gegen die Raptors habe er aber bei den anderen Spielern ein besseres Gefühl gehabt. Die Celtics gehen als Vierter der Eastern Conference in die kurze Pause.

Trotz einer noch besseren Ausbeute von nun 21 Siegen und 15 Niederlagen nach dem 113:103 gegen die Indiana Pacers müssen die Denver Nuggets in der starken Western Conference in der zweiten Saisonhälfte viel mehr um die direkte Teilnahme an den Playoffs kämpfen. Das Team um Ersatz-Center Isaiah Hartenstein steht auf dem sechsten Rang - ab Platz sieben geht es zunächst in die Qualifikation. Hartenstein spielte elf Minuten, traf alle drei Würfe sowie einen Freiwurf und erzielte so sieben Zähler.

© dpa-infocom, dpa:210305-99-697354/2