Equanimeous St. Brown will in der NFL mit den Green Bay Packers in der kommenden Saison ins Finale. Foto (Archiv): Charles Rex Arbogast/AP Foto: Charles Rex Arbogast Charles Rex Arbogast

Berlin (dpa) - Der deutsche Football-Profi Equanimeous St. Brown peilt für sein zweites NFL-Jahr den ersten Touchdown und die Teilnahme am Super Bowl an.

"Es war meine erste Saison, es war nicht schlecht. Aber in meiner zweiten Saison habe ich keine Entschuldigung mehr, weil ich Rookie bin", sagte der Ballempfänger der Green Bay Packers im ZDF-"Sportstudio". "Ich muss es viel besser machen und meiner Mannschaft helfen, mehr Spiele zu gewinnen."

Der 22-Jährige absolvierte ein gutes erstes Jahr in der amerikanischen Profiliga, fing 21 Pässe für 328 Yards Raumgewinn. Die Packers verpassten mit nur sechs Siegen aus 16 Saisonspielen deutlich die Playoffs. Dennoch glaubt St. Brown fest an den Sprung ins große Finale der kommenden Saison. Als er das Halbfinale zwischen den Los Angeles Rams und New Orleans Saints angeschaut habe, "war ich irritiert, dass wir nicht spielen." St. Brown wurde in Kalifornien geboren und ist Sohn einer Deutschen und eines Amerikaners.

