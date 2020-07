Die NFL will kommende Woche in die Saisonvorbereitung starten. Foto: Morry Gash/AP/dpa Morry Gash

New York (dpa) - Trotz der noch nicht abgeschlossenen Verhandlungen über Gesundheits- und Hygieneregeln in der Corona-Krise plant die NFL in der kommenden Woche mit dem Start in die Saisonvorbereitung.

Nach Angaben von US-Medien verschickte die National Football League am Samstag ein Memo an die Mannschaften mit den Terminen, zu denen die Profis bei ihren Clubs antreten müssen.

Bei den meisten Teams geht es für die ersten Spieler am kommenden Dienstag los. Bereits am Montag erwarten die Kansas City Chiefs und die Houston Texans die ersten Profis zum Training. Diese beiden Mannschaften eröffnen laut Spielplan am 10. September die neue Saison.

