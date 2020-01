Die New York Islanders besiegten die New Jersey Devils mit 4:3. Foto: Bill Kostroun/FR51951 AP/dpa Bill Kostroun

Newark (dpa) - Eishockey-Nationalspieler Tom Kühnhackl hatte maßgeblichen Anteil am 27. Saisonsieg der New York Islanders in der nordamerikanischen Profiliga NHL.

Der 27-Jährige traf fünf Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit zum 3:3-Ausgleich, der die Gäste bei den New Jersey Devils in die Verlängerung rettete. Dort traf Anders Lee zum 4:3 (2:1, 0:1, 1:1, 1:0)-Endstand.

"Wir haben großartige Arbeit geleistet. Bei meinem Schuss habe ich nur versucht, den Puck zum Tor zu bringen. Dabei traf er den Stock eines Verteidigers und ging hinein – also ein guter Abpraller für uns", sagte Kühnhackl, dessen Landsmann Thomas Greiss zum ersten Mal seit sechs Partien wieder von Beginn an zwischen den Pfosten stand. Er parierte 32 von 35 Schüssen.

Eine starke Leistung zeigte auch Dominik Kahun. Der Olympia-Silbermedaillengewinner von 2018 bereitete beim 4:3 (2:0, 1:2, 1:1)-Erfolg der Pittsburgh Penguins bei den Vegas Golden Knights einen Treffer vor (3. Minute) und war einmal selbst erfolgreich (25.).

Die siebte Niederlage im zehnten Spiel kassierte indes Torhüter Philipp Grubauer mit den Colorado Avalanche. Bei der 3:5 (2:2, 1:2, 0:1)-Pleite bei den New York Rangers hielt Grubauer 24 Schüsse.

Außerdem kam Tobias Rieder beim 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)-Sieg der Calgary Flames bei den Chicago Blackhawks nicht zum Einsatz. Verteidiger Korbinian Holzer setzte bei den Anaheim Ducks ebenfalls aus. Sie verloren daheim mit 3:4 (1:1, 1:2, 1:1) gegen die Columbus Blue Jackets.

Tabelle