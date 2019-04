Uniondale/New York (dpa) - Eishockey-Nationalspieler Tom Kühnhackl hat mit den New York Islanders zum Playoffauftakt in der nordamerikanischen NHL einen knappen Heimerfolg gefeiert.

Die Islanders gewannen das erste Spiel ihrer Erstrundenserie gegen die Pittsburgh Penguins mit 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 1:0) nach Verlängerung. Der 27-jährige Kühnhackl blieb ohne Scorer-Punkt. New Yorks Josh Bailey sorgte mit seinem Treffer nach 4:39 Minuten in der Verlängerung für die Entscheidung zugunsten der Gastgeber.

Nationaltorhüter Thomas Greiss und Verteidiger Dennis Seidenberg kamen beide bei den New Yorkern nicht zum Einsatz. In der Best-of-Seven-Serie liegen die Islanders nach dem Auftakterfolg mit 1:0 in Führung. Das zweite Spiel der Serie wird am Freitag erneut im Nassau Veterans Memorial Coliseum in Uniondale auf Long Island ausgetragen.

Spielstatistik Pittsburgh Penguins-New York Islanders

NHL Playoff Übersicht