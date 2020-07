New York (dpa) - Die nordamerikanische Eishockey-Liga NHL soll am 1. August mit fünf Spielen ihren Betrieb wieder aufnehmen.

Der Liga-Vorstand und die Mehrheit der Profis billigten einen am Montag von Liga und Spielergewerkschaft verabschiedeten Plan. Die Saison war am 12. März wegen der Coronavirus-Pandemie noch vor dem Ende der Hauptrunde unterbrochen worden.

Wie Liga und Gewerkschaft am Freitag (Ortszeit) mitteilten, sollen der deutsche Liga-Topscorer Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers beim Re-Start auf heimischem Eis gegen Ex-Meister Chicago Blackhawks antreten, außerdem ist an gleicher Stelle die Partie zwischen Calgary und Winnipeg geplant. In Toronto sollen am gleichen Tag drei Begegnungen stattfinden, Zuschauer sind nicht zugelassen.

Wegen der zahlreichen Infektionen mit dem Coronavirus in den USA sollen die Teams in die beiden Spielorte in Kanada reisen. Zunächst gibt es eine Qualifikationsrunde, dann folgen Playoffs mit 24 Teams. Der Stanley Cup an den Meister soll Ende September oder Anfang Oktober in Edmonton vergeben werden. Ab diesem Montag öffnen die Trainingslager. Spieler, die in dieser Saison nicht mehr spielen wollen, sollen nicht bestraft werden.

Liga und Gewerkschaft einigten sich außerdem auf eine vierjährige Verlängerung des derzeitigen Gehaltsabkommens, wie sie in ihrer gemeinsamen Erklärung mitteilten.

Zudem sollen die NHL-Profis 2022 zu den Olympischen Winterspielen zurückkehren. Wie die Liga mitteilte, will sie nach dem Fehlen ihrer Akteure 2018 die Teilnahme für die nächsten Spiele in Peking und 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo ermöglichen. Dies müsse allerdings noch endgültig mit dem Internationalen Olympischen Komitee und dem Eishockey-Weltverband ausgehandelt werden.

Dessen Präsident René Fasel sagte der Nachrichtenagentur AP, er sehe nichts, was dem entgegenstehe. "Es gibt viele Herausforderungen, aber prinzipiell ist das für mich und besonders das internationale Eishockey eine gute Nachricht", sagte der Schweizer.

Vor zweieinhalb Jahren waren im südkoreanischen Pyeongchang keine Akteure aus der stärksten Liga der Welt dabei, nachdem sie seit 1998 zuvor an allen Winterspielen teilnehmen konnten. Die NHL unterbrach für die Spiele in Südkorea, wo das deutsche Team sensationell Silber holte, jedoch nicht ihre Vorrunde. Darauf hatten viele Akteure aus Europa enttäuscht reagiert.

