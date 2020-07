US-Präsident Donald Trump wirft im Garten des Weißen Hauses dem ehemaligen Pitcher der New York Yankees, Mariano Rivera, einen Baseball zu. Foto: Evan Vucci/AP/dpa Evan Vucci

Washington (dpa) - US-Präsident Donald Trump wird entgegen seiner eigenen Ankündigung am 15. August doch nicht den ersten Ball vor dem Baseball-Spiel der New York Yankees werfen.

Trump begründete die Entscheidung am 26. Juli mit seinen Verpflichtungen im Kampf gegen die Coronavirus-Krise, vereinbarten Treffen, der Wirtschaft "und vielem anderen". Er werde es zu einem späteren Zeitpunkt machen. Den ersten Wurf vor einem Spiel in der MLB ausführen zu dürfen ist eine Ehre und wird in den USA mitunter Politikern, Promis und Sportlern aus anderen Disziplinen zuteil.

