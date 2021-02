San Diego (dpa) - Der 22 Jahre alte Baseball-Profi Fernando Tatis Jr. hat sich laut US-Medienberichten mit den San Diego Padres auf einen Vertrag über 14 Jahre geeinigt.

Laut Nachrichtenagentur AP ist dies die längste Vertragsdauer in der Geschichte der MLB. Nach Angaben von ESPN ist der Kontrakt 340 Millionen US-Dollar schwer und damit der drittlukrativste in der MLB-Geschichte. Tatis Jr. kommt aus der Dominikanischen Republik und hat in der besten Basketball-Liga der Welt in weniger als zwei kompletten Spielzeiten schon 39 Home Runs geschlagen. Mit ihm erreichten die Padres in der vergangenen Saison nach 13 Jahren wieder die Playoffs.

