Berlin (dpa) - In der Major League Baseball ist es nur drei Spiele nach dem Saisonstart zu einem Corona-Ausbruch gekommen. Zwölf Spieler und zwei Trainer der Miami Marlins sollen laut Medienberichten positiv auf das Coronavirus getestet worden sein.

Die für diesen Montag geplanten Partien zwischen den Marlins und den Baltimore Orioles sowie zwischen den Philadelphia Phillies und den New York Yankees wurden abgesagt, wie die MLB mitteilte.

Bereits am Sonntag waren vier Marlins-Spieler positiv getestet worden. Nun sei die Zahl weiter gestiegen. Laut ESPN sollen nicht alle der Betroffenen symptomfrei sein.

Die MLB hat erst am Freitag als erste der vier großen US-Sportligen neben Basketball (NBA), Eishockey (NHL) und Football (NFL) trotz der in den USA weiter rasant steigenden Infektionszahlen den Spielbetrieb wieder aufgenommen. Das ist der erste Härtetest, ehe in dieser Woche auch die NBA und NHL wieder spielen und die NFL-Teams ihre Spieler zu den Trainingscamps erwarten.

Am Sonntag hatten die Marlins trotz der vier positiven Corona-Fälle bei den Philadelphia Phillies mit 11:6 gewonnen. Die Marlins entschieden sich gegen eine Rückreise nach Miami am Sonntagabend. Die mit Covid-19 Infizierten sind in Quarantäne, darunter auch Pitcher Jose Urena.

