Aeikens wirbt im Landtag für "grüne Berufe"

Magdeburg - Sachsen-Anhalts Agrarminister Hermann Onko Aeikens (CDU) hat im Landtag für mehr Ausbildung in den "grünen Berufen" geworben. Die Agrar- und Forstwirtschaft sei eine der wichtigsten Branchen im Land, in einigen Regionen sei sie sogar der einzige Wirtschaftszweig, sagte Aeikens am Donnerstag in Magdeburg. 25 000 Menschen seien in Sachsen-Anhalt in der Agrarwirtschaft und 18 000 Menschen in der Forstwirtschaft tätig. Die Unternehmen rief der Minister auf, attraktive Ausbildungsplätze anzubieten. Kaum ein anderes Bundesland biete in diesem Bereich so gute Ausbildungsmöglichkeiten. "Die Entscheidung für einen "grünen Beruf" ist in der Regel eine gute Entscheidung", sagte Aeikens.