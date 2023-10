Genthin/vs - Bei einer Verkehrskontrolle an der Bundesstraße 1 konnte die Polizei am Sonntag, dem 22. Oktober, einen alkoholisierten Fahrer aus dem Verkehr ziehen. Der 29-Jährige wollte gegen 7.39 Uhr eigentlich seine Freunde nach Hause bringen, bevor er den Beamten an der Ecke Magdeburger Straße auffiel.



Der freiwillig durchgeführte Atemalkoholtest ergab dann einen vorläufigen Wert von 1,07 Promille. Der Fahrt wurde darauf für alle Insassen beendet.



Auf dem Kommissariat wurde danach ein beweissicherer Atemalkoholwert erhoben. Der Wert lag allerdings schon weit im Straftatbereich. Deswegen wurde der junge Mann nach Stendal zur Blutprobenentnahme verbracht. Er muss nun mit einem Strafverfahren rechnen.



Die Polizei Stendal weißt in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Promillegrenze für Kraftfahrzeugführer bei 0,5 Promille liegt.



Wer diesen Wert überschreitet muss mit einem Bußgeldverfahren oder ab einem Wert über 1,1 Promille mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.