Auf die Einsatzfahrzeuge einer Rettungswache in Blankenburg im Harz haben es offenbar Kriminelle abgesehen. Um die Reifen zu zerstechen wurden sogenannte Reifentöter in der Ausfahrt ausgelegt.

Blankenburg (vs) - Zu Angriffen auf eine Blankenburger Rettungswache mit spitzen Metallteilen ist es in den vergangenen Tagen gekommen. Dies teilte ein Sprecher des Polizeireviers Harz mit.

Demnach wurde bekannt, dass bislang Unbekannte die sogenannten Reifentöter in der Ausfahrt der Rettungswache Am Mönchenfelde ausgelegt. In einem hatte sich einer in einen Reifen eines Rettungsfahrzeuges reingebohrt. Darüber hinaus wurden mehrere dieser Reifentöter in der Ausfahrt gefunden und sichergestellt.

Diese sogenannten Reifentöter wurden in Blankenburg im Harz gefunden. Foto: Polizei

Die Beamten haben ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und suchen Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen oder zur Herkunft der Reifentöter geben können. Sachdienliche werden unter der Rufnummer 03941-674293 erbeten.