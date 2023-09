Die Wahl einer Kreuzfahrt ist eine Entscheidung, die nicht nur einen schönen Urlaub auf See verspricht. Eine AIDA-Kreuzfahrt sorgt bei Reisenden für Momente, die ein Leben lang in Erinnerung bleiben. Bei MEYER REISEN sorgen wir dafür, dass diese Entscheidung die richtige ist. Denn unsere Mitarbeiter bringen nicht nur jahrelange Kreuzfahrt-Erfahrung mit, sondern auch ein tiefes Verständnis für Ihre individuellen Wünsche und Bedürfnisse.

AIDA-Kreuzfahrten beispielsweise in die Karibik: Jetzt tolle Rabatte bei Meyer Reisen in Magdeburg sichern!

Jede Beratung ist für unser Team ein Versprechen – ein Versprechen für eine unvergleichliche Reise, die bis ins kleinste Detail auf Sie abgestimmt ist.

Derzeit können sich Kreuzfahrtliebhabern über tolle Angebote für AIDA-Kreuzfahrten freuen mit großzügigen Rabatten. Die „Große Winterreise in den hohen Norden“ beispielsweise gibt es bei 17 Übernachtungen schon ab 1.649,00 Euro. Wer die schönste Zeit des Jahres lieber mit Inselhopping auf den Kanarischen Inseln verbringt, der kann für sich uns seine Lieben die Reise „Kanaren & Madeira“ inklusive Flug und sieben Übernachtungen schon ab 829,00 Euro pro Person buchen. Und den Glanz und den Luxus des „Orient ab Dubai“ genießen AIDA-Gäste schon ab 999,00 Euro für sieben Tage.

Mit AIDA-Reisen schaffen Sie unvergessliche Erinnerungen. Foto: AIDA Cruises

MEYER REISEN gibt exklusive Rabatte für Kreuzfahrten mit AIDA

Doch damit nicht genug: Bei einer Buchung in einer unserer Filialen vom Reisebüro MEYER REiSEN erhalten Sie einen exklusiven Rabatt. Ein kleines Dankeschön dafür, dass Sie uns Ihr Vertrauen schenken und uns Ihren Traumurlaub zusammenstellen lassen. An Bord erwartet Sie neben traumhaften Urlaubserlebnissen ein Wellness-Bereich der Extraklasse, kulinarische Delikatessen und ein Abendprogramm, das in Sachen Unterhaltung keine Wünsche offenlässt.

Die Cosma-Bar: Hier können AIDA-Reisende den Sonnenuntergang und Cocktails genießen.

genießen. Foto: AIDA Cruises

Lassen Sie sich mit AIDA in die schönsten Winkel unserer Erde entführen. Ob das glitzernde Blau des Mittelmeers, die pulsierenden Farben exotischer Karibikinseln oder die stille Majestät des Nordlichts – bei solch einer Vielfalt kann die Wahl zur Herausforderung werden. Aber genau hier liegt unsere Stärke: Wir hören zu, verstehen und gestalten. So wird aus einer Vielzahl von Möglichkeiten Ihr perfektes Reiseabenteuer.

Setzen Sie auf das Know-how und die Leidenschaft von MEYER REISEN. Lassen Sie uns gemeinsam in Ihre nächste Traumreise starten!



Adressen und Öffnungszeiten MEYER REISEN Magdeburg

Reisebüro Meyer Reisen Öffnungszeiten:

Halberstädter Str. 100 Mo, Di, Do, Fr: 11 – 17 Uhr

Tel. 03 91–6 22 49 86 Mi, Sa: geschlossen

Reisebüro Meyer Reisen Öffnungszeiten:

Breiter Weg 174 Mo - Fr: 10 - 18 Uhr

Tel. 03 91–5 31 27 68 Sa: 10 – 16 Uhr

Reisebüro Meyer Reisen Öffnungszeiten:

Flora Park Mo - Fr: 10 - 18 Uhr

Tel. 03 91–2 51 78 02 Sa: 10 – 16 Uhr

Reisebüro Meyer Reisen Öffnungszeiten:

Bördepark Mo - Fr: 10 - 18 Uhr

Tel. 03 91– 620 93 131 132 Sa: 10 – 16 Uhr