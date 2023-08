Bäckerei & Konditorei Silberbach

Wernigerode. Wenn Nachtschwärmer durch die Wernigeröder Marktstraße schlendern, strömt ihnen nicht selten ein appetitlicher Duft von frischem Brot in die Nase. Kein Wunder. Denn Punkt Mitternacht gehen in der Backstube von René Silberbach die Lichter an. Wenige Minuten später ist der altdeutsche Backofen auf Betriebstemperatur. Noch steht Backstubenleiter Karsten Bodamer allein in dem kleinen Raum. Doch schon bald wird es eng. Dann kommen seine Kollegen, um die Teige für die unterschiedlichsten Brötchensorten vorzubereiten. Um vier Uhr folgen die Kolleginnen zum Kuchenschneiden und zum Bestücken der Ladentheke. Auch die beiden Fahrer wollen dann schnell ihre Ware, um die rund 25 Hotels und Pensionen von Wernigerode bis Ilsenburg und Schierke mit frischen und vor allem leckeren Backwaren zu beliefern. Deshalb ist Eile angesagt. Mit gekonnten Griffen werden 60 Brotlaibe der unterschiedlichsten Sorten in den Ofen geschoben. „Zehn bis zwölf Sorten stellen wir täglich her – von Misch- bis Körnerbroten“, erläutert René Silberbach. „Der Ofen ist nie aus. Um 0 Uhr ist Arbeitsbeginn“, sagt der 48-Jährige, der die Bäckerei vor nunmehr zehn Jahren gemeinsam mit seiner Frau Doreen übernommen hat. Damit schloss sich für ihn beruflich ein Kreis: Nachdem er in Köthen Konditor gelernt hatte, zog es ihn der Liebe wegen 1995 nach Wernigerode.

Seine erste Stelle trat er in der Bäckerei Hellmund an, die schon damals einen exzellenten Ruf genoss. Nach weiteren Jobs in einem Hotel in Bad Lauterberg und in der Landbäckerei Schönfeld in Berßel fing René Silberbach im Jahr 2000 als Konditor im „Café am Markt“ in Wernigerode an. 2002 legte er seine Meisterprüfung ab und übernahm die Leitung der Konditorei, ehe es ihn für einige Zeit nach Bad Harzburg zog. „Ich stand aber immer mit Frau Hellmund im Kontakt“, erzählt René Silberbach, der schließlich den Schritt wagte und die Bäckerei übernahm. Und das mit Erfolg. Mit sieben Mitarbeitern hatte er damals angefangen. „Aktuell sind wir allein 30 Kollegen in der Bäckerei und Konditorei, darunter ein Auszubildender. Zwei Azubis kommen im Sommer noch dazu“, erzählt René Silberbach, der immer wieder selbst überrascht ist, wie rasant sich der Betrieb entwickelt hat. So genießen auch die kunstvoll und vielfach nach Kundenwunsch kreierten Torten aus dem Hause Silberbach einen exzellenten Ruf. Ebenso wie das schmucke Café mit dem angrenzenden Garten in der Unterengengasse direkt am Kohlmarkt. Allein dort sind weitere fünf Mitarbeiterinnen im Einsatz. Neben den immer frisch zubereiteten und vielfältigen Kuchen- und Kaffeespezialitäten besticht das Team vor allem durch seine Freundlichkeit. „Das ist Grundvoraussetzung“, sagt René Silberbach, der viel Wert darauf legt, dass das Zusammenspiel aller Mitarbeiter passt. „Das muss wirklich harmonieren, wenn sieben bis acht Kollegen zum Beispiel gleichzeitig in der kleinen Backstube arbeiten. Da muss alles Hand in Hand gehen“, sagt er.

Kollegin Sophie (Auszubildende) sorgt hier für die legendären Kuchen der Bäckerei & Konditorei Silberbach in Wernigerode Foto: Doreen Silberbach

Darüber hinaus legt René Silberbach höchsten Wert auf Qualität, Frische und Regionalität der Produkte. „Wir experimentieren auch viel, kreieren immer wieder neue Brotsorten“, erzählt René Silberbach. Ein Landwirt aus Watzum bei Schöppenstedt baue beispielsweise Dinkel und Roggen an, das in der Mühle Schröder gemahlen und dann bei Silberbach verwendet wird. Dabei handelt es sich zudem um sogenanntes „Lerchenkorn“. Das bedeutet, dass auf den Getreidefeldern Platz gelassen wird, um den Feldlerche ihre Brutmöglichkeiten zu erhalten. „Das ist ein ökologisch und nachhaltig“, so Silberbach, der schon immer lokale Erzeuger mit ins Boot geholt hat. Sei es Honig, frisches Obst und selbst Gemüse aus Wernigerode und Bettingerode oder Ziegenkäse von der Ziegenalm in Sophienhof. Neben den Kollegen in der Backstube und den immer freundlichen Verkäuferinnen in dem kleinen Ladengeschäft in der Marktstraße, bringt ein rollendes Bäckerei-Mobil die leckeren Backwaren zu den Einwohnern der umliegenden Dörfern und zu den

Kunden des Wernigeröder Wochenmarktes. Ruhetage kennt die kleine Bäckerei und Konditorei nicht: „Wir backen an 365 Tagen im Jahr“, so René Silberbach.

Bäckerei & Konditorei Silberbach Foto: Logo

