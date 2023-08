Die BHT Umwelttechnik GmbH & Co. KG investiert im Industriegebiet Ost in Halberstadt in einen neuen Standort, um auf neue technische Herausforderungen zu reagieren und um ihr Angebotsspektrum zu erweitern. Dazu entstehen auf dem neuen, rund vier Hektar großen Firmengelände in der Gessnerstraße weitere Sortier- und Aufbereitungsanlagen. „Damit erweitern wir unser Angebot in den nächsten ein bis zwei Jahren, betreiben jedoch einige Anlagen weiter in der Woolnoughstraße 13“, sagt Standortleiter Jens Kaufmann. Das Halberstädter Unternehmen gehört zur Krebs-Umweltpartner-Gruppe. „Gemeinsam setzen wir uns für die Schließung von Kreisläufen ein“, betont er. Man ist regional verankert, aber bundesweit auf vielen Gebieten der Verwertung und Entsorgung tätig. „Wir sind als Entsorgungsfachbetrieb zertifiziert und können langjährige Erfahrungen aufweisen, familiengeführt in 3. Generation“. Ziel ist es, Abfälle der verschiedensten Art dem Kreislauf zuführen und nicht-recyclingfähige Stoffe umweltschonend zu entsorgen bzw. zu verwerten.

Foto: BHT Umwelttechnik GmbH & Co. KG

Investitionen in die Zukunft des Standortes

Das langjährig erfahrene und verantwortungsbewusste Entsorgungsunternehmen kümmert sich bundesweit um Abfallverwertung, -beseitigung und Altlastensanierung sowie dem Recycling von Baustoff en. „Hierbei beschäftigen wir uns beispielsweise mit der Verwertung von mineralischen Abfällen, der energetische Verwertung von brennbaren Abfällen, der Beseitigung auf Deponien, der Verwertung von Klärschlämmen und die Herstellung von Recyclingbaustoff en“. Ebenfalls bieten die Fachleute die Erstellung von Entsorgungskonzepten und Abfallbilanzen für ihre Kunden an. Die Produkt- und Dienstleistungspalette der Firmengruppe ist in den vergangenen Jahren optimal gewachsen. Die gesetzlichen Vorgaben sind in Sachen Umweltschutz deutlich angewachsen. So trat am 1. August 2023 eine Ersatzbaustoffverordnung in Kraft. Damit sind Hersteller und Nutzer mineralischer Baustoff e gefordert, mehr wertvolle Ressourcen zu schonen, Ersatzstoffe umfassend und rechtssicher einzubauen. Ersatzbaustoffe können insbesondere in Straßen, Schienenverkehrswegen, befestigten Flächen, Leitungsgräben und als Lärm- und Sichtschutzwälle verwendet werden. Das Halberstädter Unternehmen ist auf die neuen Anforderungen vorbereitet. Hier werden alle Stoff e von einem externen Labor überprüft. Um den wachsenden Anforderungen gerecht zu werden, ist seit Frühjahr diesen Jahren das neue Betriebsgebäude in der Gessnerstraße fertig. Auch eine moderne elektronische Waage ist funktionsbereit. Für die Recyclingaufgaben wird demnächst mit dem Bau einer neuen Halle zur Behandlung von Klärschlämmen begonnen. Dazu sind am neuen Standort auch noch Hallen für die Behandlung von Gewerbe- und Baumischabfällen sowie zur Herstellung von Düngemitteln vorgesehen.

Vertrauen in die Entsorgungspartner

In Ergänzung zu den genannten Arbeitsbereichen besteht z.B. unter anderem auch die Möglichkeit, Filterreste aus Kraftwerken und andere mineralische Abfälle wie Strahlmittel etc. für den Bergbauversatz in ehemaligen Salzstöcken zu bearbeiten bzw. vorzubereiten. Im Firmenverbund kann ein umfangreicher Annahmekatalog mit den verschiedensten Dienstleistungen angeboten werden. „Wir bieten Entsorgungsleistungen zur fachgerechten Entsorgung für Böden, Beton, Ziegel und Bauschutt, Asphalt, Altholz, gemischte Bau- und Siedlungsabfälle, Rigips, Dämmwolle und Asbest an. Dafür stehen u.a. Sortieranlagen für Gewerbeabfälle, eine Bauschuttrecyclinganlage sowie weitere Aufbereitungsanlagen zur Verfügung. Das Unternehmen steht für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Kunden. Unterstützend wird dabei z.B. auch die Erstellung von Entsorgungsnachweisen, eine den gesetzlichen Vorgaben entsprechende Dokumentation sowie eine kompetente und persönliche Beratung vor Ort angeboten. Standortleiter Jens Kaufmann ist von einem Ingenieurbüro zur BHT Halberstadt gewechselt. Für die neuen und erweiterten Aufgaben sucht er weitere Mitarbeiter, vom Anlagenfahrer bis zum Vertriebsmitarbeiter

Kontaktdaten:

BHT Umwelttechnik GmbH & Co. KG

Standort Halberstadt

Gessnerstraße 1

38820 Halberstadt

Tel. 03941 600 242

Mail: halberstadt@krebs-umweltpartner.de