CHOCOTECH GmbH

Viele ältere Wernigeröder können mit dem Namen Lauenstein noch etwas anfangen. Im Januar 1920 gründeten die Ingenieure Otto Lauenstein und Paul Franke eine Maschinenbauwerkstatt, die Anlagen für die Schokoladenproduktion entwarf und baute. Schnell waren die Ingenieure weltweit Vorreiter auf diesem Gebiet. Die Nazizeit und die Anfänge der DDR waren mit Demontagen und Wiederaufbau sowie die Umwandlung in einen Volkseigenen Betrieb im Jahr 1972 verbunden. Mit dem Fall der Mauer und dem Ändern der politischen Verhältnisse ging es schnell mit dem Traditionsunternehmen aufwärts. 1990 erfolgte eine Neugründung unter dem Namen Chocotech Wernigerode und wenig später erwarb die Sollich- Gruppe aus Bad Salzuflen das Wernigeröder Unternehmen von der Treuhand. Eine Erfolgsgeschichte begann. Sollich baut heute als einer der Weltmarktführer Maschinen für die Schokoladenproduktion, Chocotech Wernigerode widmet sich vornehmlich dem Maschinenbau für alles andere, was letztlich in den Verkaufsregalen des Süßwarenbereichs liegt – zumeist Maschinen zur Bonbon-, Kaubonbon-, Gelee- und Karamellherstellung.

Schon zu DDR-Zeiten waren Schokoladenmaschinen aus Wernigerode weltweit gefragt. “Unsere Maschinen stehen auf allen Kontinenten der Welt. Deshalb gibt es auch so gut wie kein Süßwarengeschäft auf der Welt, dessen Produkte nicht irgendwie in Wernigerode ihren Anfang hatten”, sagt Volker Günnel, ein gebürtiger Wernigeröder, dessen Familie seit Generationen eng mit Lauenstein und Chocotech verbunden ist. Günnel selbst begann seine Karriere vor 26 Jahren als Lehrling im Unternehmen und ist heute Direktor für Verkauf und Marketing. In dieser Funktion kommuniziert er nicht selten mit Partnern in der ganzen Welt. “Wenn es beispielsweise in Deutschland 13 Uhr ist, dann starten unsere Mitarbeiter in Wernigerode nach der Mittagspause in den zweiten Teil ihres Arbeitstages. Bei mir ist es nicht selten, dass ich dann am Telefon oder in einer Online-Konferenz sitze und mit unseren Partnern in den USA oder Südamerika spreche, für die der Tag dort gerade begonnen hat.“

Die Mechatronikerin Marie Heymann gehört zu den Mitarbeitern, die Maschinen in Wernigerode fertigen. Foto: CHOCOTECH GmbH

Bei Chocotech haben rund 200 Frauen und Männer Arbeit gefunden. Auch heute noch sind die Arbeitsplätze dort sehr beliebt, denn wie schon vor 100 Jahren werden die in Wernigerode gefertigten Maschinen von den Mitarbeitern am künftigen Einsatzort aufgebaut und konfiguriert. “Unsere Kollegen kommen also in der Welt ganz schön herum“, sagt Volker Günnel. Gefertigt werden die hochmodernen Maschinen nach einem Baukastenprinzip, das es ermöglicht, die Maschinen effektiv auf- und abzubauen und bei Bedarf auch flexibel und schnell auf andere Endprodukte umstellen zu können. Diese Art der Prozessauslegung ermöglicht es uns und unseren Kunden, schnell auf Veränderungen am Markt zu reagieren und dass unsere Kunden sich den schnellen Veränderungen gut anpassen können”, sagt Volker Günnel. Wie gut dieses Konzept ist, zeigt der Umstand, dass die Auftragsbücher bei Chocotech am Dornbergsweg gut gefüllt sind und auch kleinere Krisen in der Weltwirtschaft sich kaum auf die Produktion auswirken. Maschinen, mit denen Süßigkeiten produziert werden, haben bislang jedem Problem getrotzt. Genascht wird irgendwie immer – ganz egal an welchem Ort auf der Welt.

Um die vollen Auftragsbücher zeitnah abarbeiten zu können, werden bei Chototech in Wernigerode fast ständig neue Mitareiterinnen und Mitarbeiter gesucht. Momentan sind dies Service-Techniker, Ingenieure und Techniker der Fachrichtung Elektro- und Automatisierungstechnik sowie Sachbearbeiter für die Materialbuchhaltung. Und auch wer erst eine Ausbildung beginnen möchte, ist bei Chocotech am Dornbergsweg gern gesehen. Für die 2024 beginnende Ausbildung sucht das Unternehmen Auszubildende für die Bereiche Zerspanungsmechaniker (Fachrichtung Drehmaschinensysteme), Industriemechaniker (Fachrichtung Maschinen- und Anlagenbau), Mechatroniker sowie Konstruktionsmechaniker (Fachrichtung Schweißtechnik).

Aussagekräftige Bewerbungen können persönlich abgegeben oder per Post, per E-Mail unter bewerbung@chocotech.de oder auch gleich direkt über die Homepage des Unternehmens an die zuständigen Mitarbeiter gesandt werden.

Kontaktdaten:

CHOCOTECH GmbH

Dornbergsweg 32

38855 Wernigerode

Web: www.chocotech.de

Mail: info@chocotech.de