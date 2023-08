Ilsenburg. Nachts um 1 Uhr, wenn die meisten Menschen im Harz schlafen, brennt in der Trift 4 in Ilsenburg noch das Licht. Die Maschinen laufen auf Hochdruck. Von Sonntagnacht bis Freitagabend werden bei der Firma Christiansen Print riesige Papierrollen mit hochwertigen Druckbildern im Flexo- und Digitaldruckverfahren bedruckt. „Wir verleihen dem Papier Farbe“, sagt Teamleader Kjeld Bollmann. Denn hier wird das Papier bedruckt, das anschließend vor allem zu Verpackungen und Präsentatonsdisplays weiterverarbeitet wird. Zu den Kunden von Christiansen Print zählen namenhafte Markenartikelhersteller und verschiedene Wellpappen- und Verpackungshersteller – viele davon sind tagtäglich in Supermärkten und im Onlinehandel zu finden. In Ilsenburg, dem größten der drei Christiansen Print Standorte, sind rund 100 Mitarbeitende beschäftigt. Die Teams in der Produktion rotieren im Drei-Schichtsystem – jeweils eine Woche Früh-, Nacht oder Spätschicht im Wechsel.

Vor der Digitaldruckmaschine HP PageWide T1100S: Kjeld Bollmann,Alexander Seil und Marco Schmidt (v.l.n.r.) Foto: Christiansen Print

Das Wichtigste dabei? Die familiäre Stimmung und ein kollegialer, oft freundschaftlicher Umgang. Viele der Mitarbeitenden haben bereits ihre Ausbildung bei Christiansen Print absolviert. „Man kennt sich und hält zusammen. Trotzdem wird es nie langweilig: Kein Tag ist wie der andere, dank kreativer und abwechslungsreicher Aufgaben, an denen man persönlich und fachlich über sich hinauswachsen kann“, betont Kjeld Bollmann. „Ich selbst wurde nach meiner Ausbildung zum Medientechnologen Druck erst Maschinenführer und habe mich anschließend u. a. zum Ausbildungsbetreuer und ab 2020 zum Teamleader mit Personalverantwortung entwickelt.“ Die persönliche Weiterbildung wird bei Christiansen Print großgeschrieben und durch zahlreiche Fortbildungen unterstützt. Das gilt übrigens auch für Quereinsteiger: Einige Mitarbeitende haben zuvor in ganz anderen Branchen gearbeitet, beispielswiese als Bäcker oder Dachdecker. „Unser eigener Anspruch ist es, nicht nur alle internen Prozesse verinnerlicht zu haben, sondern auch zu verstehen, was mit unserem Produkt passiert, wenn es unsere Produktion verlässt. Dementsprechend bilden wir uns stetig weiter, um die Qualität unserer Produkte und somit die Zufriedenheit unserer Kunden dauerhaft auf einem hohen Level zu halten“, berichtet Kjeld Bollmann. Als Arbeitgeber verbindet Christiansen Print die Vorteile einer großen Unternehmensgruppe mit einem familiären Standort.

Denn als Teil der THIMM Gruppe ermöglicht Christiansen Print seinen Mitarbeitenden zahlreiche Vorteile, die kleinere Betriebe nicht bieten können. Zugleich ist das Unternehmen mit seinen rund 160 Mitarbeitenden ein eigenständiger Geschäftsbereich von THIMM und somit ein idealer Arbeitgeber für alle, die eine familiäre, nahbare Arbeitsatmosphäre und individuelle Förderung schätzen. Dabei setzt das Unternehmen auf eine moderne Produktion, leistungsfähige Maschinen und digitalisierte Prozesse. 2017 installierte Christiansen Print am Standort Ilsenburg die erste digitale Rollendruckmaschine von HP in Deutschland – damals die größte Digitaldruckanlage der Welt. Nachwuchskräfte bildet das Unternehmen selbst aus: In Ilsenburg können junge Menschen ihre technische Ausbildung in einer zukunftsorientierten Branche als Medientechnologe Druck oder Mechatroniker starten. „Wir freuen uns immer über neue Kolleginnen und Kollegen, die mit uns in die farbenfrohe und hochmoderne Welt des Druckes vorantreiben wollen – egal ob als Auszubildende, Quereinsteiger oder Berufserfahrene“, fasst Kjeld Bollmann zusammen.

Kontaktdaten:

Christiansen Print GmbH, Trift 4, 38871 Ilsenburg,

Telefon: +49 39452 4840 0

E-Mail: info@christiansenprint.de, www.christiansenprint.de