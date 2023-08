Es ist punkt 17 Uhr und die nächste Stunde gibt mir einen Einblick hinter die Kulissen eines Ambulanten Pflegedienstes. Mein Termin bei der Sozialstation des DRK kann also losgehen und wir können uns ungestört unterhalten.

Hausnotruf und 24-Stunden-Rufbereitschaft

17.07 Uhr „Rrrring Rrring“ - das Telefon klingelt. Sabine Hoppe, Pflegedienstleiterin der Sozialstation im DRK-Kreisverband nimmt den Hörer und unser Interview muss vorerst warten. Es sollte nicht das letzte Mal sein, dass wir unterbrochen werden. Ich bekomme mit, dass eine ältere alleinstehende Dame besorgt ist, weil die Gesundheit nicht mehr so mitmacht. Was geschieht, wenn sie in Ihrer Wohnung unbemerkt umfällt? Ihr Kreislauf spielt nicht mit, ihr ist oft schwindelig. Sabine Hoppe empfiehlt ein Gerät, womit sie unkompliziert den Hausnotruf betätigen kann. Das Gerät wird über das DRK angeboten und an Patienten ausgehändigt. „So einfach ist das?“ fragt die Dame und ist erleichtert, dass ihr geholfen wurde. Auch ich bin erstaunt, wusste nicht, dass es so simpel ist und wollte gerade das Gespräch mit Sabine Hoppe weiterführen, als es erneut schellt. Diesmal war es nur eine Terminabsprache, es ging schnell. „Ein ganz normaler Nachmittag“ sagt Frau Hoppe. „Aber wir sind gern für unsere Patienten da, betreuen Sie mit Herz und Seele und beantworten ihre Fragen“.

18 ausgebildete Pflegerinnen und 4 Hauswirtschafterinnen versorgen ca. 190 Patienten in den Regionen Wernigerode und Oberharz

„Unsere Sozialstation wächst. Wir bieten die sogen. Behandlungspflege. Das bedeutet z.B. Kompressionsstrümpfe anziehen, Wundverbände anlegen, Spritzen geben. Des Weiteren wird in der Versorgungszeit der Patient geduscht oder gewaschen. Unsere Hauswirtschafterinnen helfen im Haushalt, reinigen die Wohnung und kaufen ein. Der 24-Stunden-Hausnotruf rundet unser Betreuungsangebot ab. Und für ein nettes Wort und ein Lächeln ist auch immer noch Zeit“ endet Frau Hoppe als wir kurz darauf wieder unterbrochen wurden. 17.35 Uhr „Rrrring, Rrring“, na ich kenne es nun schon. Aber der Patient ist in dem Moment wichtiger als ich.

Wenn die Angehörigen mal Urlaub machen wollen

Viel konnte ich noch nicht besprechen, da wir häufiger unterbrochen wurden. Aber nun habe ich etwas mitbekommen, was mich brennend interessiert. Angehörige eines Patienten kümmern sich seit geraumer Zeit liebevoll. Sie sind berufstätig und waren nun schon 2 Jahre nicht mehr im Urlaub. „dafür gibt es eine Lösung“ so Hoppe „wir bieten z.B. eine so genannte Verhinderungspflege an. Die Angehörigen können sich eine Auszeit gönnen und brauchen sich keine Sorgen zu machen, denn wir gewährleisten für diese Zeit ein umfassendes Pflege-Angebot.“ Ich bin begeistert. Auch von der ruhigen und souveränen Art, die von der Pflegedienstleiterin ausgeht. „Es gibt meistens für alles eine Lösung“ meint sie, „nur nicht für den chronischen Personalmangel. Wir würden uns freuen, wenn unser Team Verstärkung bekommt, sind über jede Bewerbung dankbar“ 17.55 Uhr - die Stunde ist fast um. Ich bedanke mich bei Frau Hoppe für das Gespräch. Einiges habe ich dann doch mitgenommen. Die Arbeit beim DRK beschränkt sich keinesfalls „nur“ auf Erste-Hilfe-Lehrgänge und Blutspenden. Hier werden Menschen versorgt, die es allein nicht mehr können. Hier wird beraten und geholfen. Sanitäter sichern Veranstaltungen ab, die Kleiderkammer bietet Bedürftigen Kleidung an, unser Fahrdienst gewährt den Transport zu Ärzten, Pflegediensten u.v.m. und als Träger ist das DRK für das Kinderheim „Waldmühle“ am Hermann- Löns-Weg zuständig.

Zukunftsvision Tagespflege

Bevor ich gehen musste, konnte ich noch kurz mit dem Geschäftsführer des Kreisverbandes, Matthias Mann sprechen. „Bislang umfasst das Angebot der Sozialstation nur die ambulante Pflege. Damit sind wir gut ausgelastet. Doch für die Zukunft könnte ich mir vorstellen, das Angebot zu erweitern. Etwa eine Tagespflege oder betreutes Wohnen im Bereich Hasselfelde/ Benneckenstein. Dazu gab es bereits erste Gespräche und Gedanken, doch Entscheidungen sind noch nicht getroffen.

Das Gespräch führte J. Niemann mit Sabine Hoppe, Pflegedienstleiterin und Matthias Mann, Geschäftsführer des DRK Kreisverbandes Wernigerode e.V.

Kontaktdaten:

DRK Kreisverband Wernigerode e.V.

Lindenallee 25

38855 Wernigerode

Telefon: 0 39 43 – 55 34 60

E-Mail: info@drk-wernigerode.de

www.drkwernigerode.de