anzeige Harley Davidson lädt am 30.11.24 zur „Punsch & Keks“ Open-House-Party in Magdeburg

Am Samstag den 30.11. steht die Punsch- & Keks Open-House-Party 2024 beim Harley-Davidson Vertragshändler in Magdeburg an. Das traditionelle Biker-Treffen, bei dem hunderte Motorradfahrer zusammenkommen, gemeinsam feiern und sich austauschen. Los geht’s um 10 Uhr im Harley Davidson Shop in der Hellestraße 25 in Magdeburg-Sudenburg. Das Event endet um 16 Uhr.