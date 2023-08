Fast punktgenau um 15 Uhr schickt die Sonne an diesem Tag ihre nachmittäglichen Strahlen auf die Probsteiburg. In ein paar Minuten ist für die meisten der Beschäftigten Feierabend, hier in den Arbeitsstätten, im Berufsbildungsbereich und in der Verwaltung der Lebenshilfe Goslar. Und auch an den anderen Standorten mit ihren vielfältigen Einrichtungen und den fast 70 Außenarbeitsplätzen zeigt sich die Sonne an diesem Nachmittag. Das sieht schön aus, sonnig eben. An allen Tagen, nicht nur an denen, wo die Sonne gnädig ist, fällt es den meisten Gästen schnell auf: Unter dem Dach der Lebenshilfe gibt es sie, die sprichwörtliche Sonne in den Herzen. Und die scheint immer. Wieso, das ist für Geschäftsführer Clemens Ahrens schnell erklärt: „Wer hier arbeitet, unterstützt, sich engagiert macht es aus Überzeugung und tiefstem Herzen."

Auf Augenhöhe: Bewohner Winfried Seidel und die pädagogische Fachkraft Foto: Lebenshilfe Goslar/Eiko Eickhoff

Jana Brandt

Einsatz für Menschen mit Beeinträchtigung

Als Arbeitgeberin beschäftigt die Lebenshilfe insbesondere pädagogische Fachkräfte, Erzieherinnen und Erzieher, Heilerziehungspflegerinnen und Heilerziehungspfleger. Willkommen sind auch Pflegekräfte, sowie Engagierte im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) oder Bundesfreiwilligendienst (BFD). Auch eine Ausbildung in der Heilerziehungspflege, ein Duales Studium oder Schulpraktika sind möglich. Geschäftsführer Sven Dickfeld sagt: „Es gibt viele Gründe, die dafür sprechen, bei uns mitzumachen. Wir bieten unseren Mitarbeitenden zum Beispiel E-Bike-Leasing, eine arbeitgeberfinanzierte Altersvorsorge und besondere Rabatte an.“ Bezahlt werde nach dem Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst der Kommunen/Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (TVöD/VKA). Im Jahr 1970 als gemeinnützige GmbH aus einem Verein heraus gegründet, ist die Lebenshilfe Goslar seither ihrer Maxime treu geblieben. Es geht darum Inklusion zu leben und zu gestalten. Die Lebenshilfe Goslar gGmbH ist ein namhafter mittelständischer Betrieb in der Region. Seit mehr als 50 Jahren setzt man sich hier im Bereich der Eingliederungshilfe dafür ein, dass Menschen mit Beeinträchtigung selbstverständlich am gesellschaftlichen Leben teilnehmen, dass ihre Interessen gehört und gesehen werden.

Ambulante Angebote sind immer stärker gefragt

Im größten Sozialunternehmen der Region arbeiten knapp 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. An mehr als 15 Standorten erhalten über 1000 Menschen mit Beeinträchtigungen Unterstützung – bei der Arbeit in den Werkstätten und auf einer zunehmenden Zahl an Außenarbeitsplätzen, zu Hause und auch, wenn sie erst ein paar Monate alt sind. Etwa 140 Bewohnerinnen und Bewohner leben derzeit in den Wohneinrichtungen, fast 180 Menschen werden bei den ambulanten Wohnhilfen betreut – Tendenz steigend. Allein der Bereich Kinder und Familien berät, begleitet und fördert rund 440 Menschen. Kinder, Jugendliche und Erwachsene werden ambulant in der Frühförderung, in der Autismus-Ambulanz, mittels Schulbegleitung und durch den Freizeitdienst unterstützt. Gezielt in eigenen Einrichtungen können sich die Menschen ebenfalls darauf verlassen: So im heilpädagogischen Kindergarten, im Sprachheilkindergarten und in der Tagesbildungsstätte. Dort wird es um 15 Uhr ruhiger. Und wer um diese Zeit in die Werkstatt schaut, sieht zumeist zufriedene Gesichter – nach einem erfüllten Arbeitstag. Unternehmen und Privatpersonen aus der Region kaufen oder nutzen Produkte und Dienstleistungen von der Lebenshilfe: Aus der Polsterei, der Druckerei mit handwerklicher Buchdruckerei, vom Garten- und Landschaftsbau oder von der Metall- und Holzverarbeitung. Eigenprodukte werden zudem über den Online-Shop verkauft. Inklusive dem Herzblut, das überall drinsteckt.

Kontaktdaten:

Lebenshilfe Goslar

Lebenshilfe Goslar gGmbH

Probsteiburg

38644 Goslar

Telefon 0 53 21 33 71-211

E-Mail info@lebenshilfe-goslar.de

Internet www.lebenshilfe-goslar.de