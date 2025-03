anzeige Messe „Aktiv.Leben“ – Alles für Ihre Gesundheit in Magdeburg

Die AKTIV.LEBEN. Messe ist eine jährlich stattfindende Veranstaltung in Magdeburg, die sich auf die Förderung von Gesundheit, Vorsorge, Bewegung und Wohlbefinden konzentriert. In diesem Jahr findet sie am 22. März 2025 von 10:00 bis 16:00 Uhr in der Hyparschale Magdeburg statt.