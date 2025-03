Auf Motorsportfans wartet ein aufregender Start in die neue Saison: Beim DTM-Auftakt in der Motorsport Arena Oschersleben (25. bis 27. April) kämpfen die DTM-Stars um die ersten beiden Siege des Jahres. Spannende Neuzugänge rund um Ex-Formel-1-Pilot und DTM-Rückkehrer Timo Glock fordern den Titelverteidiger Mirko Bortolotti heraus. Dazu verstärken mit Aston Martin und Ford zwei weitere Premiummarken die Serie – mit Fahrzeugen von insgesamt acht Herstellern wird die DTM so spektakulär wie unberechenbarer. Auch abseits der Rennstrecke begeistert die DTM mit einer abwechslungsreichen Fan Zone mit Europa größten mobilen Bällebad. Tickets für den Auftakt in Oschersleben gibt es ab 49 Euro online unter dtm.com. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren haben in Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt. Die beiden DTM-Rennen mit den bis zu 600 PS starken Fahrzeugen von Aston Martin, BMW, Ferrari, Ford, Lamborghini, McLaren, Mercedes-AMG sowie Porsche starten Samstag und Sonntag jeweils um 13:30 Uhr.

Champion Bortolotti schließt sich für seine Mission Titelverteidigung Abt Sportsline an. Das erfolgreichste aktive DTM-Team schlägt dieses Jahr ein neues Kapitel auf: Das Team startet erstmals mit Lamborghini und setzt zwei Huracán GT3 Evo2 in den Farben von Red Bull Ring ein. Mit dem Fahrer-Aufgebot hat Abt Sportsline ein echtes Ausrufezeichen gesetzt. Neben Champion Bortolotti startet der zweimalige Langstrecken-Weltmeister Nicki Thiim für die Abt-Mannschaft. Das Duo trifft mit Porsche-Pilot Thomas Preining, Ex-Formel-1-Fahrer Jack Aitken sowie Mercedes-AMG-Star Maro Engel auf prominente Konkurrenz. Das DTM-Comeback des Jahres feiert Timo Glock: Der ehemalige Formel-1-Pilot kehrt in einem McLaren 720S GT3 Evo von Dörr Motorsport in die DTM zurück.

Zum Heimspiel wird das Auftakt-Wochenende der DTM für Schubert Motorsport. Der Rennstall hat seinen Sitz in Oschersleben unmittelbar neben der Rennstrecke und greift mit zwei Champions und einem neuen Fahrzeug an: Dreifach-Champion René Rast und der zweimalige Titelträger Marco Wittmann pilotieren jeweils einen brandneuen BMW M4 GT3 Evo. Einen Hingucker bringt auch Ford an den Start. Der US-Automobilhersteller kehrt nach 30 Jahren mit einer echten Ikone in die DTM zurück – das Team HRT Ford Performance tritt mit zwei Ford Mustang GT3 an. Für ein spektakuläres Comeback sorgt auch Aston Martin. Auf die britische Kultmarke vertraut das belgische Team Comtoyou Racing und startet mit zwei Aston Martin Vantage GT3.

Abseits der Rennstrecke erwartet die Besucher ein Festival für die ganze Familie. Die DTM Fan Zone hat mit Europas größtem mobilen Bällebad, der Reaction Wall und einer Hüpfburg gleich mehrere Highlights zu bieten. Dazu präsentiert sich die DTM maximal fannah: Beim Pitwalk am Samstag und Sonntag wird die Boxengasse geöffnet und die Zuschauer kommen den DTM-Stars sowie den Fahrzeugen besonders nah. Die perfekte Chance für Selfies und Autogramme. Spannende Einblicke hinter die Kulissen garantiert zudem der für alle Ticket-Besitzer kostenlose Zugang ins Fahrerlager. Für die Extra-Portion Adrenalin sorgt die DTM Track Safari, wo Fans selbst ein paar Runden in Oschersleben drehen. In Bussen geht es gleichzeitig mit den PS-starken Rennfahrzeugen auf die Strecke.

Für Spektakel auf der Strecke sorgen neben der DTM noch drei weitere Serien. In der ADAC GT4 Germany treffen talentierte Nachwuchspiloten aufeinander. Dazu sorgt der NXT Gen Cup für ordentlich Elektro-Power – die Fahrer treten im vollelektrischen LRT NXT1 an, der auf dem Mini Cooper SE basiert. Packende Rennaction verspricht zudem der ADAC Tourenwagen Junior Cup.

Alle Infos zur DTM 2025 gibt es unter dtm.com.



