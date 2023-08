Für den Landkreis Harz und die Nachbarregion wie den Bördekreis und den Salzlandkreis hält das Halberstädter Team von Postbank Immobilien und Postbank Finanzberatung die verschiedensten Angebote bereit. Bei den Immobilien reicht die Palette von der Neubau-Eigentumswohnung über Einfamilien- oder Reihenhäuser bis zu speziellen Häusern wie der charmant-gepflegten Villa, dem ländlichen Wohnhaus und einem Mehrfamilienhaus mit Gewerbeeinheiten.

Bei der Vermittlung arbeiten Frederike Müller und Ramona Bendix im Büro am Hohen Weg 12B in Halberstadt Hand in Hand. Darüber hinaus gibt es über den Postbank-Firmenverbund eine breite Palette überregionaler Angebote, auch für die Finanzierung und Kapitalanleger. So werden Käufer wie die Verkäufer umfassend professionell beraten.

Bei den Themen Eigenheim und Vorsorge Team gut aufgestellt

Ihre Arbeit beginnt mit einer kostenlosen Wertermittlung. Trotz eines kleinen Einbruchs, als es hinsichtlich des Heizungsgesetzes und wegen der Baupreisentwicklung große Unsicherheiten gab, ist das Team für den Standort optimistisch. In der Stadt und in Dörfern, wo es eine gute Infrastruktur wie Kitas, Schulen und Einkaufsmöglichkeiten gibt, sind Immobilienangebote meist innerhalb von drei Monaten verkauft. Wegen der geplanten großen Firmenansiedlungen in der Kreisstadt Halberstadt rechnen die Fachfrauen mit zunehmender Nachfrage.

Frederike Müller hat als gelernte Bauingenieurin die ihr angebotenen Objekte fachlich sofort im Blick und kann dem Interessenten wertvolle Hinweise, zum Beispiel zur Energieeffizienz geben. Ramona Bendix hat die IHK-Prüfung als Maklerin abgelegt. Die beiden Selbständigen sind in der Region gut verknüpft und erhalten die meisten Objekte über persönliche Empfehlungen.

Das Team bewirbt die angebotenen Objekte auf reichweitenstarken Immobilienportalen. Dazu ist eine professionelle, digitale oder persönliche Beratung gesichert. Auf Portalen wie Immobilienscout24, Immowelt, immonet, eBay Kleinanzeigen, immobilie1 und diversen regionalen Börsen gibt es mehr als 3 Mio. digitale Exposeeaufrufe pro Monat. Eine professionelle Darstellung der Immobilien wie 360° Touren, Drohnenfotografie und digitales Homestaging gehören dazu. Verstärkung sucht das Team noch für den Bereich Oschersleben/Bördekreis.

Finanzberatung mit vielen Produkten und Kooperationspartnern

Die erfahrenen Makler sind im Verhandeln geübt und sorgen für optimale Ergebnisse. Unterstützung gibt es auch bei der Abwicklung bis zum Notartermin. Als sehr nützlich erweist sich die Kooperation im gemeinsamen Büro mit Partnern der Postbank Finanzberatung AG.

„Wir bieten nicht nur eine kompetente Immobilienfinanzierung, sondern vermitteln auch Bausparen, geben Hinweise zur Vermögensbildung und Versicherungen“, so Gebietsleiter Sebastian Schulz. „Da hier Makler und Bankfachleute Hand in Hand arbeiten, gibt es höchstmögliche Sicherheit für alle Kunden“.

Gemeinsam mit Gebietsleiterin Beate Block und Leiter Marktgebiet Ingo Köther sind hier Spezialisten für alle Finanzfragen in einem Haus. Neben der Immobilienfinanzierung sind aktuell Klimadarlehen sehr gefragt. Im Verbund mit der Postbank, der Deutschen Bank, der Investitionsbank und der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) werden die besten Möglichkeiten für jedes Vorhaben ermittelt.

So kann dank eines Darlehens manch Traum erfüllt werden. Das Team hilft bei der fachgerechten Einreichung von Förderanträgen.

