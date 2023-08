Seit 25 Jahren ziehen die Rathauspassagen im Zentrum von Halberstadt täglich tausende Besucher an. Im größten Shoppingcenter der Harzregion sind unabhängig vom Wetter über 80 Geschäfte, Cafés und Restaurants auf 22.000 qm attraktiver Einkaufsfläche zu erleben. Zahlreiche Fachgeschäfte, verschiedene Service-Angebote und allerlei Gelegenheiten zum Schlemmen machen den Besuch auf drei Etagen, auch dank der 500 Stellplätze im eigenen Parkhaus zum Vergnügen.

Für Centermanager Enrico Burau gehört der morgendliche Rundgang zu seinem Tagesrhythmus. Sehr viel früher, nämlich seit 6 Uhr, sind die sechs Frauen des Serviceteams im Haus unterwegs, um für Ordnung und Sauberkeit zu sorgen. Schließlich öffnen die Frischebereiche bereits um 8 Uhr. „Da muss nicht nur für den ersten Eindruck alles blitzen“, sagt der Manager. Auf sein Team, das teilweise seit 25 Jahren dabei ist, kann er sich voll verlassen.

Viele Helfer für die Kunden vor Ort

Auch Haustechniker Thomas Radtke und Andreas Pohl beginnen ihre tägliche Inspektionsrunde früh. Schließlich sind im Center umfangreiche Haus- und Sicherheitstechnik eingebaut, wozu unter anderem Belüftungs-, Springler- und Brandschutzanlagen gehören. Im Schichtdienst kontrollieren die Techniker alle Anlage, führen bei Bedarf kleine Reparaturen selbst aus oder organisieren andere Fachkräfte.

Seit 9 Uhr gesellen sich nun auch die restlichen Geschäfte, Gastronomiebetriebe und Dienstleister dazu. „Die Corona-Zeit ist zum Glück Geschichte. Die sorgte für alle für große Herausforderungen“, so Burau. Vor allem an den Markttagen werfen viele Besucher auch einen Blick in die Angebote im Inneren des Hauses.

Hier hat sich in den vergangen 25 Jahren einiges getan. „Wir sind stolz, dass fast alle Mieter schon so lange zu uns halten - aber auch die Kunden“, freut sich der Manager. Angebotswechsel gibt es immer mal wieder. So wird die neue Sushi-Bar gut angenommen und in Kürze wartet eine weitere Neuerung im Food-Bereich. Das Modehaus Fischer hat seine Flächen erweitert, auch für die Herren. Zum Center gehören ebenso die Einrichtungen im Haus gegenüber dem Rathaus. Hier ist „Jan´s Restaurant“ besonders gut angekommen. Die Buchhandlung Schönherr hat mit dem Junior-Laden ein besonderes Angebot für Kinder und Jugendliche geschaffen, das auch überregionale Besucher anzieht.

Große Jubiläumsfeier und weitere Vorhaben

Eng wird es fast zu jeder Stunde im Edeka-Supermarkt. „Hier sind wir schon länger im Gespräch, um eine Vergrößerung der Verkaufsfläche zu erreichen“. Wer etwas Ruhe sucht, findet sicher im ersten Obergeschoss ein gemütliches Plätzchen mit Kaffee, Kuchen oder Eis. Im ganzen Haus wurden in den vergangenen Jahren Ruhezonen mit Sitzgelegenheiten geschaffen - zur Freude der Besucher. Für Ordnung und Sicherheit im Haus sind den ganzen Tag Mitarbeiter des SSH-Sicherheitsdienstes unterwegs.

Während Enrico Burau den persönliche Kontakt zu den Geschäftsleuten hält, unterstützt ihn seine Assistentin Stefanie Rehren, seine „gute Seele“ im Büro. Hier werden Gutscheine an Kunden ausgegeben, Verträge und Kosten abgerechnet sowie Öffentlichkeitsarbeit betrieben. Da steht vom 1. bis 3. September das Jubiläumsfest „25 Jahre Rathauspassagen“ an. „Mit Riesenrad, Kinderspielen und Bühnenprogrammen wollen wir uns bei allen bedanken“, sagt Stefanie Rehren. Dies sei nur möglich dank solcher Sponsoren wieder der Halberstadtwerke, der Harzsparkasse, dem Sport- und Freizeitzentrum FSZ, der Nosa GmbH oder dem SSH-Sicherheitsdienst. Die Besucher dürfen auf ein tolles Fest gespannt sein.

