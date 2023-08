Ilsenburg. Der Ilsenburger Frank Reinecke ist ein Frühaufsteher. Der Inhaber der Tischlerei „Reinecke Holzbearbeitung“ liebt es, morgens gut vorbereitet in seinem Betrieb zu erscheinen. “So gegen 4.30 Uhr stehe ich auf. Nach Morgentoilette und einem gesunden Frühstück setze ich mich frisch und hellwach gegen 5 Uhr zu Hause an den Rechner, erledige Bankgeschäfte, checke meine Maileingänge, bereite Materialbestellungen vor und disponiere meine Angestellten zu den jeweiligen Projekten.

So vorbereitet fahre ich in die Firma, in der ich kurz vor 6 Uhr ankomme. Wenn wenig später die Kolleginnen und Kollegen zur Arbeit erscheinen, kann ich sie ganz konkret einweisen”, sagt Frank Reinecke, der sich durch diese Tagesroutine weitgehend darauf verlassen kann, dass die projektverantwortlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Lage sind, eigenverantwortlich zu handeln. Deshalb ist er seinen Angestellten ein Vorbild. Frank Reinecke hat an sich persönlich einen hohen Anspruch und verlangt dies auch von seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Qualität und Kundenzufriedenheit stehen bei ihm an erster Stelle – auch ein Grund, warum er nur ausgebildete Fachkräfte beschäftigt und bereits seit 2001 selbst ausbildet. 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter drei Auszubildende, hat der Ilsenburger zurzeit angestellt.

Etwa die Hälfte davon hat im Unternehmen gelernt und ist nach erfolgreichem Abschluss der Berufsausbildung übernommen worden. Bei den Auszubildenden wird eine Übernahme nach guten Leistungen in Schule und Praxis angestrebt. Das Wohl seiner Angestellten liegt ihm am Herzen. „Mir ist wichtig, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gern zur Arbeit kommen, sich mit dem Unternehmen und ihrer Arbeitsaufgabe identifizieren. Nur wenn der Erbauer mit dem Herzen dabei ist, können Möbel mit dem gewissen Etwas entstehen, die ihre späteren Besitzer abholen.“

Das Tischlerhandwerk ist für kreative Menschen, die täglich Herausforderungen suchen und denen Fließbandarbeit ein Greuel ist, prädestiniert: abwechslungsreich, körperlich nicht zu anstrengend, mit attraktiven Materialien umgehend, zukunftsorientierten Technologien aufgeschlossen. In sein Personal investiert Frank Reinecke viel Energie. Eine flache Hierarchie mit kurzen Kommunikationswegen, regelmäßige Teamsitzungen, Weiterbildungen/Unterweisungen und die Einbindung in wichtige unternehmerische Entscheidungen sind wichtige Werkzeuge, um ein angenehmes Betriebsklima zu fördern und Leistungsträgerinnen und Leistungsträger langfristig ans Unternehmen zu binden.

Ein strukturierter Arbeitstag ist in einem Handwerksbetrieb wie dem von Frank Reinecke wichtig. Auf der einen Seite gilt es, größere Projekte termingerecht abzuschließen, daneben aber auch auf Unvorhersehbares reagieren zu können. Dabei ist für den Firmenchef und sein Team jeder Kunde wichtig – vom Industriebetrieb, der größere Aufträge hat, bis hin zum Privatkunden, der nur mal schnell eine Tür gekürzt haben möchte. “Da muss man dann schon flexibel sein, aber das ist uns bislang eigentlich immer gelungen.

Firmenchef Frank Reinecke setzt auf einen strukturierten Arbeitstag. Foto: Reinecke Holzbearbeitung

Wir möchten täglich guten Service bieten”. Frank Reinecke und sein Team widmen sich vorrangig der Möbel- und der Küchenproduktion. Darauf ist auch die Maschinen- und Anlagenausstattung der Werkstatt ausgerichtet. Da wird nichts von der Stange produziert, sondern jedes Möbelstück ist mehr oder minder ein Unikat. “Wir bauen Möbel individuell nach Kundenwunsch und legen dabei auch viel Wert auf den Dialog mit den Kunden”, sagt Frank Reinecke, „im Prinzip ist es jedes Mal eine eigene Produktentwicklung.“ Möglich macht dies sowohl die jahrelange Erfahrung der Tischler und Tischlerinnen als auch die Kenntnis der neuesten, am Markt erhältlichen Materialien. Denn auch beim Einkauf der Materialien stützt sich Frank Reinecke auf ein leistungsfähiges, innovatives Netzwerk von Anbietern und Zulieferern.

So ist das Team des Ilsenburgers besonders stolz darauf, nicht nur Möbel im klassischen Sinn anbieten zu können. “Wir beraten unsere Kunden beispielsweise auch beim Erschließen von Stauraum in der eigenen Wohnung. Besonders die Bereiche unter Dachschrägen und Treppen haben wir dabei im Blick, denn dort hat fast jede Wohnung noch Reserven. Aktuell ist das Thema „Licht im Möbel“ häufig nachgefragt und kann auf Wunsch bereits bei der Werkstattfertigung mit realisiert werden.“ Das umfassende Angebot und die hohe Qualität haben dafür gesorgt, dass die Firma „Reinecke Holzbearbeitung“ weit über die Ilsenburger Stadtgrenzen hinaus einen guten Ruf besitzt – einen Ruf, der im Jahr 1948 von Frank Reineckes Großvater Otto Reinecke begründet und vom Enkel in nun dritter Generation erfolgreich weitergeführt wird.

Kontaktdaten:

Reinecke Holzbearbeitung, Friedensstr. 30, 38871 Ilsenburg, 039452/87976

info@reinecke-holzbearbeitung.de, www.reinecke-holzbearbeitung.de