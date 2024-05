Tagesgeld ist durch die Zinswende wieder beliebter geworden. Die Vorteile sind gegenüber dem Sparbuch und Girokonto aufgrund der attraktiven Zinsen groß. Es ist die optimale Ergänzung. Doch was ist ein Tagesgeldkonto, wie funktioniert es, für wen lohnt es sich besonders und wie ist das beste Tagesgeld zu finden?

Tagesgeldkonto - flexible und sichere Anlageform als Alternative zu traditionellen Sparmethoden

Das Tagesgeldkonto gilt als sichere Geldanlage, denn die Zinsen können nicht aufgrund einer Inflation sinken. Auch im Falle einer Insolvenz der Bank ist das Guthaben durch die Einlagensicherung geschützt. Ideal ist das Tagesgeldkonto für alle, die ihr Geld kurzzeitig zwischenlagern möchten, denn Anleger können jederzeit und ohne Kündigungsfrist oder Vorfälligkeitsentschädigung darauf zugreifen. Das bietet die Möglichkeit, das Geld nicht ohne oder mit schwacher Verzinsung auf dem Girokonto zu haben. Die tägliche Verfügbarkeit ist ein Vorteil gegenüber anderen Sparmethoden. Wie hoch aktuelle Tagesgeldzinsen sind, das zeigt schnell und bequem der Tagesgeld-Vergleich. Dieser ermöglicht es, den besten Anbieter auszuwählen.

Wichtige Fakten rund um das Tagesgeldkonto im Überblick:

- Tagesgeldkonto ist kostenfrei

- Keine Mindest- oder Höchstgeldbeträge nötig

- Keine festgelegte Laufzeit

- Jederzeit Zugriff auf das Geld, ohne Kündigungsfrist oder andere Beschränkungen

- Tagesgeldkonto lässt sich nicht für den Zahlungsverkehr verwenden

- Einlagensicherung

Was Tagesgeld bezüglich der Sicherheit ausmacht, ist, dass es EU-weit der gesetzlichen Einlagensicherung unterliegt. Sparer und Banken sind dadurch ebenso bei einer Zahlungsunfähigkeit bis 100.000 Euro abgesichert.

Tagesgeldkonto - worauf achten?

Das Tagesgeldkonto lohnt sich für renditeorientierte und sicherheitsorientierte Sparer/innen. Die Zinshöhe ist ein wichtiges Kriterium, denn diese variiert zum Teil erheblich. Sie entscheidet darüber, wie sehr sich das Geld vermehrt. Das Tagesgeldkonto bietet keine Zinssicherheit, da sich die Konditionen an die aktuellen Marktbedingungen anpassen. Die Tagesgeldzinsen sind immer variabel und richten sich nach den EZB-Leitzinsen. Die Banken entscheiden selber, wie sie die Zinsen an die Kunden weitergeben möchten. So lohnt sich immer wieder ein Vergleich. Die Banken überbieten sich aufgrund der großen Wettbewerbssituation regelmäßig. Viele bieten eine Zinsgarantie an. Dies gibt dem Anleger für einen gewissen Zeitraum Planungssicherheit. Ein Tagesgeldkonto ist einfach zu eröffnen. Häufig erfolgt dies über die Identifizierung in der Postfiliale. Das Identverfahren dient dazu, die Identität im Rahmen eines Vertragsabschlusses, wie bei der Eröffnung eines Kontos, zu bestätigen. Beliebter ist die Eröffnung des Tagesgeldkontos über die Webseite der Bank.

Häufige Schritte sind:

- Wahl des Kontotyps, Einzel- oder Gemeinschaftskonto

- Angabe Neu- oder Bestandskunde

- Eingabe persönlicher Daten, wie Name, Anschrift, Geburtsdatum und -land, Staatsangehörigkeit, Steueridentifikationsnummer, Kontodaten des Referenzkontos

- Überprüfung der Daten

- Bestätigung der Bedingungen laut der Konditionen und AGBs der Bank

- Absenden des Antragsformulars

- Optional Antrag und Formulare für PostIdent-Verfahren ausdrucken und Legitimation

Abschließend empfiehlt sich die Erteilung eines Freistellungsauftrags, der bis zur bestimmten Höhe von der Zahlung der Steuern auf die Zinserträge befreit. Jedem Sparer stehen bis zu 1.000 Euro zu, die nicht versteuert werden müssen.

Fazit

Ein Tagesgeldkonto bietet Sparern viel Flexibilität. Vor allem mit der Verbreitung von Online-Direktbanken wird die Eröffnung im Internet immer beliebter. Sparer/innen können über das Geld, ähnlich wie bei einem Sparbuch, täglich verfügen. Doch es wird auf dem Tagesgeldkonto höher verzinst. Der Zinssatz variiert von Bank zu Bank, sodass ein Vergleich wichtig ist. Die gesetzliche Einlagensicherung macht das Tagesgeld zur sicheren Sparmöglichkeit. Bei einer eventuellen Zahlungsunfähigkeit der Bank bekommen Anleger ihr Geld durch einen Einlagensicherungsfonds zurück