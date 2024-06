Die prestigeträchtige Gegend rund um Son Vida zählt zu den beliebtesten und exklusivsten Mallorcas. Sie ist für die exzellente Lebensqualität bekannt. Die grüne Oase am Stadtrand ist oberhalb der Inselhauptstadt Palma gelegen und bietet einen traumhaften Blick auf das wunderschöne Meer und die Berge. Rund die Hälfte wird von Pinienwäldern eingenommen. Sie stehen unter Naturschutz. Wer das Besondere und Prunkvolle sucht, findet es in Son Vida. Das Ortsbild bestimmen riesige Villen und rustikale Fincas. Die Immobilien locken auch viele Prominente an. Den Trubel einer Großstadt muss man dank der Nähe zur Inselhauptstadt Palma nicht missen.

Son Vida - Mallorcas exklusivste Wohngegend

Die Baleareninsel Mallorca begeistert Besucher/innen mit einer außergewöhnlichen Schönheit, traumhaften Stränden, majestätischen Gebirgszügen und einem ganzjährig angenehmen Klima. Die Wohngegend Son Vida nahe Palma ist eine der gefragtesten Adressen auf Mallorca. Umgeben ist sie von Wäldern, Golfplätzen, Villen, Entspannungscentern und exquisiten Restaurants. Wer in Son Vida ein Haus kaufen möchte, wird luxuriös leben. Das Portfolio an exklusiven, verschiedenen Immobilien in Son Vida ist breit gefächert. Viele Villen liegen in üppig bewachsenen Parkgärten. Die Grundstücke sind groß. Son Vida liegt erhöht und bietet eine schöne Aussicht auf das Wasser, die Metropole Palma mit der Bucht, den Hafen und die umliegenden Berge. Es gibt keine bessere Lage für Luxusimmobilien.

Was macht Son Vida besonders?

Son Vida ist mit der Schönheit der Gegend sowie der Nähe zu Palma perfekt, um eine exklusive Immobilie auf Mallorca zu kaufen. Sie kann als Hauptwohnsitz oder Feriendomizil dienen. In Son Vida gibt es wunderbare Golfplätze. Die exklusiven Hotels und Spas bieten Luxus-Lifestyle an. In den örtlichen Einrichtungen finden zudem regelmäßig Events statt. Der Zugang zu den internationalen Schulen ist ausgezeichnet. Lohnenswert ist jederzeit ein Ausflug nach Palma, der bevölkerungsreichsten Metropole Mallorcas. Hervorzuheben ist die direkte Lage am Meer mit dem traumhaften Playa de Palma Strand. In Palma locken weitere imposante Sehenswürdigkeiten, wie:

Altstadt, Herz Palmas mit dem Plaza Mayor, dem größten Platz der Innenstadt

Castell de Bellver, ehemalige Festung mit atemberaubendem Blick über Palma und Strand

Kathedrale La Seu, prachtvolles, 110 Meter langes Bauwerk mit gotischer Architektur

Königspalast Almudaina neben der Kathedrale, heute Militärresidenz und Amtssitz des spanischen Königs

Gotische Kirche Sant Francesc

Hafen mit vielen luxuriösen Yachten

Restaurants mit Michelin-Sternen

Son Vida liegt in unmittelbarer Nähe zum Dorf Genova.

Fazit



Die Baleareninsel Mallorca fasziniert zu jeder Jahreszeit mit ihrer atemberaubenden Schönheit, üppigen Landschaft mit imposanten Bergketten und Traumstränden, die ganzjährig zu verschiedenen Aktivitäten einladen, und dem sonnigen Klima. Gegenden gibt es viele schöne auf Mallorca. In erhöhter Lage nördlich von Palma ist die wunderschöne Nobel-Urbanisation Son Vida gelegen und lockt mit exklusiven Villen, mehreren Golfplätzen und einer erstklassigen Gastronomieszene. Ein weiterer Pluspunkt, der für Immobilien in der luxuriösen Gegend spricht, ist die nahe gelegene Hauptstadt Palma. Ein Ausflug lohnt sich allein wegen des Strandes. Doch es gibt auch viele Sehenswürdigkeiten in der Inselhauptstadt zu erkunden, wie die Burg Castell de Bellver.