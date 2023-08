Egal, ob 0 Uhr, nachts um 3 oder am Wochenende, das Service Center der Telcat Zentrale ist sieben Tage in der Woche rund um die Uhr besetzt. Zum Entstörungseinsatz stehen auch im Systemhaus in Halberstadt Techniker bereit. Das kann unter anderem für einen großen Krankenhausverbund im Harzkreis lebenswichtig sein. „Wir haben seit Mai unseren Sitz im Landkreis hier in Halberstadt ausgebaut“, berichtet Thomas Moritz, Leiter des Technologie Centers IT der TELCAT MULTICOM GmbH.

Das Unternehmen wurde 1986 als Tochter der Salzgitter AG gegründet und ist an 20 Standorten in Deutschland mit etwa 350 Mitarbeitern aktiv, die einen Umsatz von rund 70 Mio Euro im Jahr erwirtschaften. Die Unternehmensgruppe, die zu den größten Systemhäuser der Informationstechnologie gehört, bietet vor allem für mittelständische Betriebe, Dienstleister, Gesundheitseinrichtungen, Handelsgruppen und die Hotelbranche Komplettlösungen aus einer Hand.

Volldienstleister für alle IT-Kunden

Dem Kunden werden alle Sparten, von der Informationstechnik, Telekommunikation, Sicherheitstechnik einschließlich Brandmelde-, Einbruchs- und Schwesternrufanlagen, Videoüberwachung sowie Mobilfunk- und Internetdienste angeboten. „Wir sind ein Volldienstleister, bieten dem Kunden ein Sorglos-Paket, sichern den Betrieb der Infrastruktur und helfen den IT-Administratoren“, so Moritz. Dazu gehört das Angebot des Cloud Services mit laufender Anpassung, den entsprechenden Produkten und der Überwachung rund um-die-Uhr. Es werden Lösungen für die eigene Infrastruktur wie Server, und Datenspeicher angeboten. Vielfältig sind die Möglichkeiten für IT-Sicherheit mit Firewall und Antivirus-Management. Schließlich steht Fachpersonal bereit, um IT-Betrieb und Wartung abzusichern. Netzwerkplanungen vorzunehmen sowie Unterstützung bei Schulungen, Wartungsarbeiten, Update-Betreuung sowie IT-Sicherheitslösungen gehört zum Portfolio. Partner sind nur zertifizierte Hersteller und Lieferanten.

Die Niederlassung Ostharz hat 40 Mitarbeiter, davon sind jetzt 11 am Standort Halberstadt. „Wir suchen weitere Fachleute im Bereich IT und Servicetechniker“ sagte Moritz. „Eine gute Idee war von Anfang an, auf die Ausbildung eigener Kräfte zu setzen“. Zwei Azubis gehören schon zum Team und deren Berufschancen sind im Firmenverbund und in ganz Deutschland top. Seit Mai werden nun die erweiterten Räume in Halberstadt genutzt.

Unternehmensnetzwerke zunehmend gefährdet

Internet und Sicherheit, das Thema ist fast täglich in der Zeitung zu lesen. „Die Hacker werden immer aggressiver. Der Mittelstand rückt oft in den Fokus, zeigen Erfahrungen. Da hilft nur die eigene Vorsorge.“ Alle Mitarbeiter mit Computer-Arbeitsplätzen müssten regelmäßig sensibilisiert werden, um im E-Mail-Verkehr, beim Besuch von Webseiten und der Nutzung von USB-Sticks Vorsicht walten zu lassen. „Das gilt im privaten Bereich, aber vor allem im geschäftlichen, denn die Daten sind heute das Vermögen eines Unternehmens“, betont der Fachmann.

Immer wieder komme es vor, dass Hacker Compternetze lahmlegen und für die Entschlüsselung viel Geld verlangen. Da hilft nur eine ganzheitliche Lösung. Schließlich seien die Geschäftsführer eines Unternehmens haftend für solche Schäden. Die Anforderungen für den Betrieb von IT-Infrastruktur und die Sicherheit steigen ständig. „Hier können wir mit der Erarbeitung und Umsetzung von Betriebskonzepten ein verlässlicher Partner sein. Die Daten können dabei auf einem zertifizierten Rechenzentrum gesichert, aber auch direkt per Server beim Kunden verwaltet und betreut werden“.

Kontaktdaten:

TELCAT MULTICOM GmbH

Technologie Center IT

Richard-Wagner-Straße 39B

38820 Halberstadt

Telefon 03941 443023

E-Mail: thomas.moritz@telcat.de

www.telcat.de