Langeln. Als erfahrenes Dachdeckerunternehmen in der Nordharzregion und im Raum Wernigerode deckt die Fischer & Paulat Dachdecker GmbH ein Handwerksbetrieb, der Dachdeckerinnung Wernigerode, die gesamte Bandbreite an gängigen Dachdeckerleistungen ab - von Neueindeckungen bis hin zu Dachreparaturen. Mittlerweile ist ein neues Betätigungsfeld dazu gekommen. Der Aufbau und die Installation von Photovoltaikanlagen. Denn längst werden nicht nur „Ziegel“ eingedeckt und Fallrohre repariert, oder Dachfenster eingebaut. Dachdecker spielen eine entscheidende Rolle bei der Umsetzung der Energiewende und der Installation von PV-Anlagen. „Im Zuge des Klimawandels und der zunehmenden Nachfrage an erneuerbaren Energien haben sich Hausbesitzer dafür entschieden in Photovoltaikanlagen zu investieren, um ihren eigenen Strom zu erzeugen und so zur Reduzierung ihres ökologischen Fußabdrucks beizutragen. Hier kommen wir die Dachdecker ins Spiel“ betont Junior Meister Marcel Fischer.

Marcel und Guido Fischer (von links) bieten ihren Kunden traditionelles Handwerk und innovative Energiekonzepte. Foto: Frank Drechsler

Seit mehr als 30 Jahren am Markt

Hintergrund: Das Unternehmen wurde 1990 gegründet. Mittlerweile gehören 6 Mitarbeiter und 2 Lehrlinge dazu. Mit Marcel Fischer, ebenfalls Dachdeckermeister, gehört auch Guido Fischers Sohn inzwischen zum Unternehmen. Der 26 -Jährige hat sich zum Photovoltaik-Manager qualifiziert und verfügt in Sachen erneuerbare Energien mit einem Zertifikat des Zentralverbandes des Deutschen Dachdeckerhandwerks nachweislich über das dafür notwendige Know-how.

Experten in der Installation

Die Dachdecker der Fischer & Paulat GmbH sind längst Experten in der Deckung und Reparatur von Dächern und spielen eine entscheidende Rolle bei der Integration von PV-Modulen in bestehende Dachstrukturen. Sie sind in der Lage die richtige Ausrichtung, Lage (Brandschutzabständen), statische Berechnungen und Auswahl der richtigen Modulstützen zu bestimmen, damit die PV-Anlage dauerhaft und sicher im Dach verbaut ist. Partner für die Elektroinstallation stehen dem Handwerksbetrieb dabei zur Seite.

Photovoltaikanlagen bieten verschiedene Möglichkeiten. Ob Sie nun den erzeugten Strom Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung stellen, oder ihn speichern um ihn selbst zu nutzen, steht Ihnen dabei frei.

Auch wenn es um das traditionsmäßige Dachdeckerhandwerk wie Dachumdeckungen, Dachreparaturen, hinterlüftete Fassaden, Bauklempnerei, Schornsteinverkleidungen, Gründächer, Flachdächer, Terrassenabdichtungen und Beläge geht, sind Sie bei Fischer & Paulat an der richtigen Adresse.

Foto: Logo

Kontaktdaten:

Fischer & Paulat Dachdecker GmbH

Hauptstr. 8, 38871 Langeln

Telefon: 039458- 5648,

E-Mail: mail@dachdecker-wernigerode.de

www.dachdecker-wernigerode.de