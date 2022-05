Betrunkener baut in Gardelegen einen Unfall und wird verletzt

Zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge und ein verletzter Ford-Fahrer sind die Ergebnisse eines Unfalls am Mittwoch, 9. Februar, in Gardelegen.

Gardelegen (vs) - Alkoholisiert hat ein 40-Jähriger am Mittwochabend, 9. Februar, auf der Weteritzer Landstraße in Gardelegen einen Unfall gebaut.