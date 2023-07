Magdeburg ist Pendlerhauptstadt in Sachsen-Anhalt. Rund 45.000 Menschen fahren zum Arbeiten hierher. Die Mehrheit mit dem Auto. Staus sind die Folge. Park-and-Ride-Parkplätze könnten helfen, auf Bus und Bahn umzusteigen.

Park-and-Ride-Parkplätze in Magdeburg

Ungläubiger Blick auf die Preisanzeige: Auf dem Parkplatz am Bahnhof Magdeburg an der Maybachstraße starteten Gerhard Wolter (v. l.), Frank Fleischhauer und Olaf Zerlin ihren Test.

Magdeburg - Stressfrei vom Wohnort zum Arbeitsplatz kommen: Nicht selten eine Illusion für Tausende Pendler, die sich tagtäglich durch den Berufsverkehr quälen. Auf Bus oder Bahn umzusteigen, ist oft nicht attraktiv genug. Magdeburg bildet da keine Ausnahme. Ein Grund dafür seien schlechte Parkmöglichkeiten am Stadtrand, an denen Autos abgestellt werden können und Pendler umsteigen können. Dabei pendeln täglich mehr als 40.000 Menschen nach Magdeburg. Vertreter des ACE Auto Clubs Europa haben gestern mehrere Parkplätze in der Landeshauptstadt unter die Lupe genommen. Mit teils ernüchternden Ergebnissen.