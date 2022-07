Das ist der erste Newsletter der Volksstimme

hier lesen Sie den ersten Newsletter der Volksstimme. Es geht um Magdeburg und alles mögliche.

Der Anstieg betrifft aber nur Patienten auf Normalstationen in den Krankenhäusern in Sachsen-Anhalt (+52 Prozent zur Vorwoche). Die Zahl der Patienten auf Intensivstationen (-12 Prozent zur Vorwoche) nahm dagegen sogar ab.

In absoluten Zahlen: Aktuell werden 280 Covid-Patienten stationär in Kliniken in Sachsen-Anhalt behandelt

in Sachsen 390 und in Thüringen 300. Das geht aus Daten der Deutschen Krankenhaus-Gesellschaft hevor.

Vor allem schwere Verläufe scheinen in Sachsen-Anhalt weiter selten. Das belegt der Anteil von Covid-Patienten an der Gesamtzahl der Intensivbetten in Sachsen-Anhalt: 2,4 Prozent. Einer der niedrigsten Werte in Deutschland.

Viele Infizierte in Magdeburg

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Sachsen-Anhalt beträgt aktuell 441. Die Zahl ist allerdings stark abhängig von der Zahl der durchgeführten Tests und der gemeldeten Corona-Fälle.

In keinem Bundesland steigt die Zahl der positiv auf Corona getesteten Patienten in Krankenhäusern so stark wie in Sachsen-Anhalt - allerdings nicht auf den Intensivstationen.

Nach Angaben der Deutschen Krankenhausgesellschaft hat sich die Belegung mit Covid-Patienten oder Corona-positiven Patienten in den Kliniken des Landes im Vergleich zur Vorwoche (Stand 30.6.) um 44 Prozent erhöht. Zum Vergleich: In Brandenburg betrug dieser Wert 29 Prozent, in Bayern 12 und in Sachsen fünf Prozent.