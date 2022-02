Das Putin-Regime muss fallen

Ein einziges Mal in dem seit Jahren schwelenden Ukraine-Krieg hat sich ein heute regierender deutscher Politiker auf die Realität dieses Konflikts eingelassen. Man könne im Fall der Ukraine „Hilfe zur Verteidigung“ nicht ablehnen, sagte Robert Habeck im Mai 2021 nach einem Frontbesuch. Bald darauf schwieg auch er.

Helme statt Luftabwehr

Was wäre gewesen, wenn die Ukraine über modernste Luft- und Raketenabwehr verfügt hätte? Wir haben gute Erfahrungen mit Abschreckung gemacht. Nie war der Wehretat höher als zu Zeiten von Willy Brandt und Helmut Schmidt. Die heutige SPD verweigerte der Ukraine diesen Schutz. „Sollen Sie Helme aufsetzen, wenn sie keine Flugabwehr haben“, könnte man die zynische Reaktion der deutschen Regierung zusammenfassen. Olaf Scholz hat sich an den Tisch des Brandstifters gesetzt, ohne ihm mit wirksamen Gegenmaßnahmen drohen zu können. Das zeigen die halbherzigen Sanktionen, die nach der Kriegserklärung für die Ost-Ukraine verkündet wurden.

Wieder kann Scholz nicht liefern

Jetzt herrscht Krieg in der ganzen Ukraine. Viele Menschen sterben, ohne dass sich Europa dagegengestemmt hätte. Und wieder kann Olaf Scholz nicht liefern. Erst am Sonntag will er sich erklären. Die angeblich werteorientierte deutsche Außenpolitik ist komplett gescheitert. Es wird Zeit für einen radikalen Politikwechsel. Es geht nicht nur um die Ukraine. Die Welt kann es nicht zulassen, dass es nach 1945 wieder eine militärische Großmacht gibt, die die Grenzen souveräner Staaten nicht anerkennt und sie überrennt, nur weil sie es kann. Das wäre ein fatales Zeichen auch Richtung China. Ein gewalttätiger, nationalistischer Herrscher mit irren Großmachtfantasien hat in diesem Jahrhundert nichts mehr zu suchen. Wir dürfen es nicht akzeptieren, dass Nachbarländer wie Moldawien, Kasachstan oder Georgien für alle Zeiten in russischer Geiselhaft verkümmern oder zu Marionettenstaaten verkommen wie Belarus. Die EU darf nicht zulassen, dass Mitgliedstaaten unter ständigem Stress gesetzt werden. Wladimir Putin hat eine Grenze überschritten. Es reicht nicht mehr, ihm Nadelstiche zu versetzen und ein paar Freunde von ihm auszuladen.

Das Regime beseitigen

Das Ziel muss es jetzt sein, dieses russische Regime zu beseitigen. Putin selbst hat den ersten Schritt in diese Richtung getan. Natürlich ist es nicht möglich, Russland militärisch einzuhegen. Aber Russland ist wirtschaftlich ein kleines Land. Auch die viel größere Sowjetunion ist durch wirtschaftliche Auszehrung implodiert. Putins Macht würde in wenigen Jahren erodieren, wenn sein Land keinen Zugang mehr hätte zu den Weltmärkten und ihren Zahlungssystemen. Sicher bliebe das kurzfristig nicht ohne Folgen für die Weltwirtschaft. Aber was ist eine vorübergehende Wachstumsdelle gegen die Aussicht auf dauerhaften Frieden und die Entwicklung all der Staaten, die heute nichts anderes sind als die Schüttzone einer willkürlich agierenden Großmacht? Dafür müssen auch wir Opfer bringen.