"Mit einem Lächeln älter werden" – empfiehlt Autor, Schauspieler und Entertainer Ilja Richter in seinem jüngsten Werk. Wie das geht? Das erfahren Besucher zur zweiten Ausgabe der "Die 66 – Deutschlands erfolgreichster 50plus Messe" vom 25. bis 27. Oktober 2013 in Leipzig. Prominente wie Andrea Sawatzki, Ilja Richter, Christian Steyer, Karussell, Clown Antoschka, Experten und Models vermitteln dem Publikum auf dem Leipziger Messegelände Lebensfreude pur.

In diesem Jahr wagte sich Schauspielerin Andrea Sawatzki (50) auf ein neues Terrain und veröffentlichte ihr erstes Buch, einen Kriminalroman unter dem Titel "Ein allzu braves Mädchen". Der Besteller zeigt, wie eine erfolgreiche Zweitkarriere mit 50plus aussehen kann. Die Schauspielerin und Autorin liest zur "Die 66" am Sonntag, dem 27. Oktober, um 13.00 Uhr.

"Licht aus – Spot an" heißt es am 25. Oktober um 13.00 Uhr, wenn Ilja Richter (60) – einer der Stargäste der 50plus Messe – sein aktuelles Buch "Du kannst nicht immer 60 sein. Mit einem Lächeln älter werden" vorstellt. In seiner Lesung und dem anschließenden Interview gibt er amüsante und lebensnahe Einblicke in seine Ratlosigkeit angesichts des Alterns als ehemaliger Showmaster, Vater und Liebhaber.

Christian Steyer ist Schauspieler, Sprecher, Musiker, Komponist und Chorleiter. Der Vielbegabte gehörte zu den Gründungsmitgliedern von Karat, spielte in mehr als 50 Filmen mit – darunter der DDR-Kultklassiker "Paul und Paula" – und ist seit 2003 die Stimme der Doku-Soap "Elefant, Tiger & Co". Zur "Die 66" liest Christian Steyer aus eigenen Büchern und musiziert am 27. Oktober, 14.00 Uhr, auf der Hauptbühne in der Messehalle 1.

Die 1976 gegründete Leipziger Band Karussell gehörte bis Mitte der 90er Jahre neben den Puhdys, Karat und Electra zu den populärsten Vertretern des sogenannten Ostrocks. Am 27. Oktober rockt Karussell um 12.00 und 15.00 Uhr die Hauptbühne der "Die 66" auf dem Leipziger Messegelände. Die Band spielt Hits wie "Als ich fortging" ebenso wie Lieder von ihrer aktuellen CD "Loslassen" und freut sich auf eine Autogrammstunde.

Das 1. Leipziger Clown Festival (18. bis 27. Oktober 2013 / Theater-Fabrik Sachsen) entsendet zur "Die 66" eine Delegation unter dem Motto "Clown sein. Ein Lebensgefühl." auf das Leipziger Messegelände. Antoschka, Starclown des Moskauer Staatszirkus und Mitinitiatorin des Festivals, bespielt am 26. Oktober, um 14.00 Uhr, die Hauptbühne der 50plus Messe gemeinsam mit dem US-amerikanischen Arzt und Klinikclown Patch Adams sowie dem Ausnahme-Cellisten Ramon Jaffe (Cello & Clown).

Zu den weiteren Höhepunkten im Programm der "Die 66" gehört der Auftritt des Leipzig Gospel Choir am 26. Oktober 2013 um 15.00 Uhr.

Mode und Haartrends stehen im Mittelpunkt der Modenschauen am 26. Oktober um 11.00 und 13.30 Uhr, die von Moderatorin Katrin Huß begleitet werden. Katrin Huß und Frisuren-Experte Sven Hentschel von MDR "Hier ab vier" informieren zudem um 11.30 Uhr über die aktuellen Trends von Kopf bis Fuß für die Saison Herbst/Winter 2013/2014. Weitere Modenschauen und -beratungen, Sportaktivitäten, Tanzworkshops und Yogakurse runden das Angebot der Messe ab.

Für geistige Nahrung sorgen zur "Die 66" etwa 100 Vorträge und Workshops über Fitness, Gesundheit, Kommunikation, Wohnen, Weiterbildung oder Reisen. Hierzu gehören Tipps rund um die Themen Figurberatung, Internetsicherheit oder das Lernen mit 50plus.

Vielfalt ist auch im Ausstellungsbereich der "Die 66" Programm. Die Themenpalette reicht hier von Mode über Wohnen, Kommunikation, Mobilität bis hin zu Fitness und Gesundheit. Etwa 150 Aussteller bieten in Leipzig Produkte und Dienstleistungen an, die sich an den Wünschen und Bedürfnissen der Zielgruppe 50plus orientieren.

Unter anderem präsentiert das Seniorenkolleg der Universität Leipzig zur diesjährigen Veranstaltung Studienmöglichkeiten für Interessierte ab 50.

"Die 66", Deutschlands erfolgreichste 50plus Messe, ist vom 25. bis 27. Oktober 2013 auf dem Leipziger Messegelände jeweils von 10.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. Eine Tageskarte kostet 7,00 Euro, ermäßigt 5,00 Euro. Das vollständige Programm finden Interessierte unter www.die-66.de.

Die Leipziger Messe richtet in diesem Jahr zum zweiten Mal in Kooperation mit dem bayerischen Unternehmen MT Konzept die "Die 66" in Leipzig aus. MT Konzept organisiert seit zehn Jahren Deutschlands größte 50plus Messe in München und gilt als Marktführer auf diesem Gebiet.

