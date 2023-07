Die 7 besten VPN Anbieter 2023 für Datenschutz & Sicherheit im Test

Die meisten regelmäßigen Internetnutzer und insbesondere Unternehmen und andere Organisationen mit besonderen Sicherheitsbedürfnissen sind verständlicherweise besorgt über ihre Online-Sicherheit und ihre Privatsphäre. Die Internetnutzer müssen sich dieser Probleme bewusst sein und sich darüber Gedanken machen.

Eine VPN-Verbindung ist eine sichere Methode zur Verbindung mit dem Internet, die viele Menschen nutzen, um ihre persönlichen Daten und Online-Aktivitäten geheim zu halten. Der beste VPN Anbieter(Virtual Private Network) ist nicht für jeden derselbe, daher werfen wir einen Blick auf sieben beliebte VPNs, wie CyberGhost VPN, und geben Ihnen einen Einblick, um Ihnen bei der Auswahl zu helfen.

Beste VPN Anbieter im Test: Vergleich der besten VPN Anbieter

- Norton Secure VPN: Ist im VPN-Test der benutzerfreundlichste Anbieter für Anfänger

- NordVPN - Am besten für zusätzliche Datenverschlüsselung

- ExpressVPN - Bester VPN-Dienst in Bezug auf die Länderauswahl

- Surfshark - Ideal für zusätzliche Datenschutzoptionen

- ProtonVPN - Der beste kostenlose Vpn-Dienst in unserem VPN-Test

- CyberGhost VPN - Bester Vpn-Anbieter Insgesamt in unserem VPN-Vergleich

- Windscribe - Guter VPN Anbietermit gestaltbarer Planoption

Zwar nutzen viele Menschen Computer und Tablets, um im Internet zu surfen, aber Smartphones sind bei weitem die beliebteste Methode, dies zu tun. In den USA entfällt mittlerweile mehr als die Hälfte des gesamten Internetverkehrs auf mobile Geräte. Irgendwo besitzen etwa 300 Millionen Erwachsene in den USA ein Mobiltelefon.

Die Tatsache, dass Ihre Suchbegriffe und Ihr Browserverlauf online nicht zugänglich sind, ist vielleicht nicht das einzige Sicherheitsrisiko, über das Sie sich Gedanken machen müssen. Da immer mehr Menschen ihre Finanztransaktionen online abwickeln, haben Hacker mehr Möglichkeiten, sensible Daten zu stehlen, die Frage ist: Welcher ist der beste VPN Anbieterim Vergleich?

Um diese Frage zu beantworten, haben wir die 7 besten VPN Anbieterin einem Vergleich aufgelistet.

1. Norton Secure VPN: Ist im VPN-Test der benutzerfreundlichste Anbieter für Anfänger

Die 7 besten VPN Anbieter 2023 für Datenschutz und Sicherheit im Test. Bild: ParadiseMedia

Vorteile

- 10 Verbindungen auf einmal

- Aspekt des Split-Tunneling

- zuverlässiger Notausschalter

- No-Logs-Bereitstellung

- Kostenlose Testversion für 7 Tage

- eliminiert Ad-Tracker

- 256-Bit-AES-Verschlüsselung

- In einem vollständigen Antivirenpaket enthalten

Nachteile

- Im Vergleich zu anderen VPN-Anbietern fehlen macOS und iOS mehrere Funktionen.

- bietet keine Auswahl bestimmter Server

- nicht kompatibel mit Torrenting

- entsperrt nur BBC iPlayer und HBO

Norton Secure VPN bietet ein äußerst benutzerfreundliches Design, leistungsfähige Funktionen und im Vergleich zu anderen VPN-Diensten wirklich hohe Geschwindigkeiten. Es verfügt über sichere Protokolle, 256-Bit-AES-Verschlüsselung, einen Kill-Button, eine No-Logs-Richtlinie und andere Funktionen, die als Industriestandard gelten. Norton Secure VPN reduzierte die Geschwindigkeit bei Geschwindigkeitstests in den USA durchschnittlich nur um 40%; das entspricht einigen der guten VPN-Anbieter, die in unserem Test von VPN-Anbietern erwähnt wurden.

Es ist auch ideal für das Streaming, da es auf beliebte Seiten wie Netflix, BBC, iPlayer und Amazon Prime zugreifen kann. Mit gut gestalteten und einfach zu bedienenden Apps für Android, iOS, Windows und macOS gehört er außerdem zu den benutzerfreundlichsten VPNs auf dem Markt.

Plan Laufzeiten und Rabatte: 4.2/5

Norton bietet monatliche oder jährliche Verlängerungsoptionen für die Mitgliedschaft an, wobei die längere Option einen Rabatt bietet. Im Vergleich zu anderen VPN-Servern schneidet Norton Secure VPN in unserem Test der VPN Anbieterrecht gut ab.

Die monatlichen Pläne für Norton Secure VPN lauten wie folgt:

- ab 4,99 $ für ein einzelnes Gerät.(4,53 €)

- Für fünf Geräte zahlen Sie 7,99 $ (7,26 €)

- 10,99 $ für zehn Gadgets.(9,99 €

Die Jahrespläne für Norton Secure VPN lauten wie folgt:

- Ein Gadget kostet 24,99 $ (22,73 €)

- Ein Gadget kostet 24,99 $ (22,73 €)

- 10 Gadgets für 59,99 $.(54,56 €)

Bitte beachten Sie, dass nach dem ersten Jahr die Preise für den Jahresplan variieren. Ein Gerät kostet 49,99 $ (45,47 €) pro Jahr, fünf kosten 79,99 $ (72,75 €) pro Jahr und zehn kosten 99,99 $ (90,95 €) pro Jahr.

Wenn Sie sich über die mobile App, die aus dem App Store heruntergeladen werden kann, für Norton Secure VPN anmelden, haben Sie Anspruch auf eine kostenlose Testversion, die eine ganze Woche dauert.

Die Monats- und Jahrespläne von Norton Secure VPN beinhalten jeweils eine 14-tägige bzw. 60-tägige Geld-zurück-Garantie. Wenn Sie Ihre Meinung ändern, wenden Sie sich einfach an Norton und nutzen Sie die Live-Chat-Funktion, um eine Rückerstattung zu beantragen.

Online-Schutzprotokolle: 4.7/5

Norton VPN verwendet für seine Sicherheitsmaßnahmen den unzerbrechlichen, militär tauglichen AES-256-Verschlüsselung Standard. Jede einzelne Verbindung, die Sie zum VPN-Server herstellen, wird verschlüsselt und für jeden von außen unlesbar gemacht, der hineinschaut.

In unserem Test und Vergleich der besten VPN Anbieterhaben wir festgestellt, dass diese Verschlüsselung auch von vielen anderen seriösen VPN-Anbietern verwendet wird, um die Verbindungen der Kunden zu sichern. Auf dem VPN-Markt wird dieses Protokoll oft als Goldstandard angesehen.

Zero-Logs-Richtlinie: 5/5

Es ist wichtig, daran zu denken, dass Norton VPN in den USA registriert ist, einer der 5 Eyes Nations. Trotz der Tatsache, dass die USA nicht das privateste Land sind, garantiert dieses VPN, dass keine Ihrer privaten Daten anderen ausgesetzt werden.

Einfach gesagt, es zeichnet oder speichert keine Aufzeichnungen Ihrer Internetaktivitäten. Laut den Entwicklern von Norton VPN sammelt es nur Abonnenten Informationen für die Kommunikation, Informationen über das von Ihnen verwendete Gerät und eine allgemeine Bandbreitennutzung.

Anzahl gleichzeitig verfügbarer Verbindungen: 4,6/5

Mit Norton Secure VPN können bis zu 10 Verbindungen gleichzeitig aktiv sein, die Anzahl variiert jedoch je nach Paket. Es sind Pläne verfügbar, mit denen Sie 1, 5 oder 10 Geräte verbinden können. Um zwischen den Geräten zu wechseln, genügt es, sich auf dem neuen Gerät im Virtual Private Network (VPN) anzumelden und dann das vorherige aus dem VPN zu entfernen.

Server: 4.4/5

Der Norton Secure VPN-Dienst bietet Benutzern Zugriff auf 1.500 Server in 31 Ländern und 200 Serverstandorte in 73 Städten.

Gesamtnote: 4,4/5

>>Surfen Sie sicher mit Norton Secure VPN

2. NordVPN - Beste Vpn-Verschlüsselung in unserem VPN-Vergleich

Die 7 besten VPN Anbieter 2023 für Datenschutz und Sicherheit im Test. Bild: ParadiseMedia

Vorteile

- Schnelle Antworten von einem verfügbaren Support-Mitarbeiter über den Online-Chat

-Garantierte Rückerstattung

- Es werden keine Aufzeichnungen aufbewahrt

- Verwendet OpenVPN und WireGuard

- Überlegene Erkennung und Prävention von Bedrohungen

Nachteile:

- Die Preisgestaltung für Verlängerungen ist komplex

- Die Geschwindigkeiten sind ein wenig träge

-Kostet mehr als vergleichbare Alternativen

Zu den anpassbaren Funktionen von NordVPN gehören Multi-Hop-Verbindungen, Split-Tunneling und Unterstützung für den Tor-Browser. Ein anderer best-VPN-Anbieter, Surfshark, hat erst kürzlich eine Vereinbarung mit dem Unternehmen bekannt gegeben. NordVPN bietet einen Rund-um-die-Uhr-Support für Ihren Komfort an.

Vertragslaufzeiten und Rabatte: 4.3/5

Um sich bei NordVPN anzumelden, können Sie drei verschiedene Möglichkeiten nutzen:

- Monatlich - 11,99€

- Ein Jahr - 4,99€ pro Monat, jährliche Abrechnung.

- Zwei Jahre - 3,49€ pro Monat, Abrechnung zu 83,76€ für die ersten zwei Jahre und 99,48€ pro Jahr danach

Falls Sie mit NordVPN nicht zufrieden sind, können Sie innerhalb von 30 Tagen eine Rückerstattung beantragen.

Online-Schutz Protokolle: 5/5

NordVPN verwendet Multi-Hop-Verbindungen, anstatt sich auf einen einzigen VPN-Server zu verlassen, um Ihren Internetverkehr zu übertragen. Alle Server sind komplett ohne Speicherplatz. NordVPN verwendet eine 256-Bit-AES-Verschlüsselung.

Kunden können mit Hilfe von CyberSec potenziell bösartige Inhalte wie Werbung und Websites sowie Bots vermeiden. Die Funktion Threat Protection schützt Sie vor bösartiger Werbung, Spyware und Trackern, selbst wenn Ihre VPN-Verbindung unterbrochen ist.

Sollte die Verbindung zum VPN-Server einmal abreißen, deaktiviert der Kill Switch sofort den Internetzugang.

Zero Logs-Richtlinie: 4.7/5

Nach Angaben von NordVPN werden bei Prüfungen durch Dritte keine Kundendaten gespeichert oder verkauft.

- Bandbreitennutzung

- Verkehrsprotokolle

- IP-Adressen

- Zeitstempel der Verbindung

- Sitzungsinformationen

- Browsing-Daten

Anzahl der gleichzeitig verfügbaren Verbindungen: 4.7/5

Mit dem NordVPN-Dienst können Nutzer bis zu sechs Geräte gleichzeitig verbinden. Viele Nutzer benötigen vielleicht nicht mehr als sechs gleichzeitige Verbindungen, einige Dienstanbieter bieten jedoch mehr an.

Server: 4.5/5

Einer der bekanntesten VPNs ist NordVPN, der über 5.600 Server an 59 verschiedenen Standorten anbietet.

4.6 von 5 Sternen insgesamt

>>Erhalten Sie die besten Preise für NordVPN

3. ExpressVPN - Bester VPN-Dienst in Bezug auf die Länderauswahl

Die 7 besten VPN Anbieter 2023 für Datenschutz und Sicherheit im Test. Bild: ParadiseMedia

Vorteile:

- Es gibt 94 verschiedene Standorte für Server

- Modernste Technik

- Hilfe bei technischen Problemen ist rund um die Uhr verfügbar

- Sie erhalten Ihr Geld zurück, wenn Sie innerhalb von 30 Tagen nicht zufrieden sind.

- Tarife sind auf monatlicher, halbjährlicher und jährlicher Basis erhältlic

Nachteile:

- Es gibt eine Grenze von 5 aktiven Verbindungen gleichzeitig.

- Verbindungen, die mehr als einen Hop beinhalten, werden nicht berücksichtigt.

- Es ist teurer als die meisten seiner Konkurrenten

ExpressVPN bietet nicht nur die übliche VPN-Sicherheit, sondern verfügt auch über einige einzigartige Funktionen, wie die Media Streamer- und Lightway-Technologie. Das technische Support-Team des Unternehmens ist im Gegensatz zu einigen Konkurrenten ständig erreichbar.

Dieses Unternehmen veröffentlicht häufig Updates für seine Apps, die neue Funktionen hinzufügen und Fehler beheben.

Plan Laufzeiten und Rabatte: 4/5

ExpressVPN bietet seinen Kunden drei verschiedene Abonnementoptionen an:

- Monatlich - 12,40€

- Sechs Monate - 9,45€ pro Monat, Abrechnung alle sechs Monate für 59,45€

- Ein Jahr + drei Gratismonate - 6,30€ pro Monat, wird zunächst für 15 Monate berechnet und kann alle 12 Monate verlängert werden.

Eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie ist in jedem Paket enthalten.

Online-Schutz Protokolle: 4.6/5

ExpressVPN hat eine Sicherheitsfunktion und unterstützt Split-Tunneling. Dieser Dienstanbieter verwendet eine AES-256-Bit-Verschlüsselung, um sicherzustellen, dass die Kundendaten niemals auf seinen eigenen Servern oder in den Konten seiner Nutzer gespeichert werden.

Zero Logs-Richtlinie: 4.7/5

ExpressVPN verspricht, dass es keine Aktivitäten seiner Nutzer protokolliert, einschließlich DNS-Anfragen oder Verkehrsdaten.

Anzahl der gleichzeitig verfügbaren Verbindungen: 4.2/5

Am unteren Ende der Skala erlaubt ExpressVPN nur die gleichzeitige Verbindung von fünf Geräten. Wenn Sie dennoch Ihr Heimnetzwerk schützen möchten, können Sie Ihr WLAN mit Ihrem Modem verbinden. Wenn diese Funktion aktiviert ist, schützt sie alle mit dem WLAN verbundenen Geräte in Ihrem Netzwerk, einschließlich Spielkonsolen, IoT-Geräte und Smart-TVs.

Servers: 4.6/5

ExpressVPN verfügt über ein weltweites Service Netzwerk, das sich über mehr als 94 Länder erstreckt und mehr als 3.000 Server umfasst.

Gesamtbewertung: 4.4/5

>>Erhalten Sie die besten Preise für ExpressVPN

4. Surfshark - Ideal für zusätzliche Datenschutzoptionen in unserem VPN-Vergleich.

Die 7 besten VPN Anbieter 2023 für Datenschutz und Sicherheit im Test. Foto: ParadiseMedia

Vorteile:

- Eine unendliche Anzahl von Gadgets kann gleichzeitig miteinander verbunden werden.

- Die Nutzung von WireGuard.

- Der Service ist rund um die Uhr und an jedem Tag des Jahres verfügbar.

- Möglicherweise die beste Live-Chat-Unterstützung aller Zeiten

- Überlegene Methoden der Geheimhaltung

Nachteile

- Die Geschwindigkeiten sind bestenfalls mittelmäßig

- Die Abonnements sind teuer und müssen jeden Monat erneuert werden.

- Die Abschaltfunktion ist nicht immer wirksam

Die Entsperrungsfunktionen von Surfshark erstrecken sich auf Smart-TVs und Spielkonsolen sowie auf eine breite Palette von Browser-Add-ons und mobilen Anwendungen. Die Tatsache, dass es keine Begrenzung der Anzahl der Geräte gibt, die ein Nutzer gleichzeitig verbinden kann, ist ein wichtiges Verkaufsargument für diesen Dienst im Vergleich zu anderen guten VPN-Anbietern.

Allerdings ist das Geschwindigkeits-Tempo von Surfshark viel langsamer als das seiner Konkurrenten. Ein zweitbester VPN-Dienst, NordVPN, hat sich mit diesem Anbieter zusammengeschlossen.

Plan Laufzeiten und Rabatte: 4/5

Es gibt drei verschiedene Vertragslängen, aus denen Surfshark wählen kann.

- Monatlich - 12,95€

- Ein Jahr - 3,99 € pro Monat, 56,03€ pro Jahr.

- Zwei Jahre - 2,49€ pro Monat, 56,45€ für die erste Laufzeit und jährliche Verlängerung zu diesem Preis nach 24 Monaten.

Solange Sie den Artikel innerhalb von 30 Tagen zurücksenden, erhalten Sie Ihr Geld zurück.

Online-Schutz Protokolle: 5/5

Das Internet Key Exchange (IKE)-Protokoll Version 2 wird ebenso wie die ursprüngliche IKE-Version 1 von diesem virtuellen privaten Netzwerk unterstützt. Funktionen wie AES-256 GCM-Verschlüsselung und ein Multi-Hop-Split-Tunneling-Tool stehen den Abonnenten zur Verfügung.

Surfshark ist ein Filter Browser, der Websites, Werbung und sogar Ihren Standort mithilfe der GPS-Technologie blockieren kann. Beginnend mit dem aktuellen IP Rotator werden in den folgenden zwei Jahren weitere Funktionen, die durch die Nexus-Technologie ermöglicht werden, zur Verfügung gestellt. Das System weist alle paar Minuten eine neue IP-Adresse zu, was dem Nutzer einen Grad an Anonymität verleiht, der bei anderen Methoden nicht gegeben ist.

Zero Logs-Richtlinie: 4.8/5

Gemäß seiner Datenschutzpolitik zeichnet Surfshark keine Informationen über die Online-Aktivitäten seiner Nutzer auf, einschließlich der übertragenen Datenmenge oder der besuchten Websites. Diese Richtlinie ist leicht zu lesen und zu verstehen.

Anzahl der gleichzeitig verfügbaren Verbindungen: 5/5

In diesem Vergleich ist Surfshark der einzige VPN-Dienst, der auf einer unbegrenzten Anzahl von Geräten genutzt werden kann.

Surfshark-Kunden in größeren Haushalten und Unternehmen können eine unbegrenzte Anzahl von Geräten gleichzeitig nutzen, was ihr Online-Erlebnis erheblich verbessert.

Servers: 4.1/5

Über 3.200 Server für Surfshark sind weltweit verfügbar, verteilt auf 65 verschiedene Nationen.

Eine Gesamtbewertung von 4.6/5.

>>Anfangen mit Surfshark

5. ProtonVPN -Der beste kostenlose Vpn-Dienst in unserem VPN-Test

Die 7 besten VPN Anbieter 2023 für Datenschutz und Sicherheit im Test. Foto: ParadiseMedia

Vorteile

- Verwendet OpenVPN oder WireGuard

- Erschwingliche und anpassungsfähige Preisstrukturen

- Die kostenlose Version hat keine Beschränkungen hinsichtlich der Datenmenge, die Sie nutzen dürfen

- Ausgestattet mit ausgefeilten Sicherheitsmaßnahmen

- Hervorragende Geschwindigkeit

Nachteile:

- Das grundlegende Layout lässt nur 5 gleichzeitige Verbindungen zu

- Es gibt keine Werbeblocker

- Ist nicht Chrome-kompatibel oder einfach zu benutzen

ProtonVPN bietet drei Service-Levels, darunter ein kostenloses Level mit unbegrenzter Bandbreite, was unter den besten VPN-Diensten ungewöhnlich ist. Es ist eine großartige Option, da es sowohl zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen für die Privatsphäre als auch eine einfache Benutzeroberfläche bietet.

Vertragslaufzeiten und Rabatte: 4.5/5

ProtonVPN gehört im Vergleich zu anderen VPN-Anbietern zu den wenigen VPN-Diensten, die einen kostenlosen Tarif ohne Kreditkarte anbieten. Es gibt drei Proton VPN-Pläne, aus denen Sie wählen können: Free Forever, VPN Plus und Proton Unlimited.

VPN Plus und Proton Unlimited gibt es als Monats-, Jahres- und 2-Jahres-Tarif. Wir empfehlen den VPN Plus Plan, wenn Sie die anderen von Proton VPN angebotenen Dienste nicht benötigen. Diese Dienste umfassen Proton Calendar, Proton Drive und Proton Mail und sind im Proton Unlimited Plan enthalten.

Hier ist die Preisübersicht für den VPN Plus Plan:

- Monatlich - 9,99€ pro Monat, monatliche Abrechnung

- Ein Jahr (12 Monate) - 5,99€ pro Monat, wird jedes Jahr mit 71,88€ abgerechnet

- Zwei-Jahres-Tarif - 4,99€ pro Monat, wird alle 24 Monate mit 119,76€ berechnet

Sich selbst online schützen: 4.7/5

ProtonVPN gewährleistet die Sicherheit seiner Kunden durch die Verwendung von OpenVPN und WireGuard. 256-Bit Advanced Encryption Standard (AES) oder ChaCha20 sind kryptografische Systeme, die für die Sicherheit verwendet werden. Dazu gehören ein Kill-Switch, eine Inhaltskontrolle und eine DNS-Lecksicherung.

Funktionen wie Werbeblocker, Unterstützung von Datenübertragungen, Streaming-Dienste, Zugang zu Tor und Secure Core sind, je nachdem, was du von einem Abonnement haben möchtest, verfügbar.

Zero Logs-Richtlinie: 4.8/5

Alle ProtonVPN-Konten sind 100% logfrei.

Anzahl der gleichzeitig verfügbaren Verbindungen: 4.1/5

Die Anzahl der Geräte, die ein Nutzer gleichzeitig verwenden kann, hängt von der Tarifgruppe seines Plans ab.

- Kostenlos - eine

- Basic - zwei

- Plus - 10

- Visionär - 10

Servers: 4/5

ProtonVPN hat 1.529 Server in 61 verschiedenen Ländern.

Gesamtbewertung: 4.4/5

>>Preise für ProtonVPN anzeige

6. Cyberghost VPN - Bester Vpn-Anbieter Insgesamt in unserem VPN-Vergleich

Die 7 besten VPN Anbieter 2023 für Datenschutz und Sicherheit im Test. Bild: ParadiseMedia

Vorteile:

- Diese Funktion unterstützt bis zu 7 gleichzeitige Verbindungen

- Unglaubliche Geschwindigkeiten

- Umfangreichstes Serversystem

- Unterstützt eine breite Palette von optionalen Extras

- 100% Zufriedenheitsgarantie für alle unsere Programme

Nachteile

- Verwirrung um die Datenschutzrichtlinien

- Etwas teurer als andere Anbieter aus unserem VPN-Vergleich.

CyberGhost erlaubt sieben gleichzeitige Verbindungen, was mehr als bei anderen VPN-Anbietern ist. Angesichts der Tatsache, dass viele Haushalte mehr als ein Gerät haben, ist dies ein anständiges mobiles VPN.

CyberGhost bietet jedoch eine Fülle von zusätzlichen Sicherheitsoptionen für die Nutzung von Mobilgeräten. Außerdem können Sie den Serverstandort wählen, den CyberGhost für Sie vorschlägt, oder einen Server, der für die Art und Weise optimiert ist, wie Sie das Internet häufig nutzen.

Vertragslaufzeiten und Rabatte: 4.8/5

CyberGhost bietet drei verschiedene Abonnement Pläne an:

- Monatlich - 11,99€

- Sechsmonatig - 6,99€, die alle sechs Monate mit 41,94€ abgerechnet werden

- Jährlich - Dieser Plan umfasst verschiedene Angebote. Die Abrechnung liegt zwischen 2€ und 3€ pro Monat, wobei die Möglichkeit besteht, entweder 2 Jahre oder 18 Monate im Voraus zu bezahlen und dann mit dem normalen Jahresabonnement für 156€ pro Jahr fortzufahren.

Abgesehen von der 14-tägigen Garantie des Monats Tarifs haben Sie bei allen anderen Laufzeiten eine 45-tägige Geld-zurück-Garantie.

Online-Schutz Protokolle: 4.9/5

Ein Kill-Switch, Split-Tunneling und die militärtaugliche 256-Bit-AES-Verschlüsselung sind nur einige der Sicherheitsmerkmale von CyberGhost. Sie können also aus über 100 verschiedenen Standorten in 91 Ländern wählen, um einen neuen dauerhaften Wohnsitz zu gründen.

Zero Logs-Richtlinie: 5/5

Die No-Logs-Politik von CyberGhost stellt sicher, dass Ihre Informationen niemals verkauft oder an andere Parteien wie Regierungen weitergegeben werden. CyberGhost behauptet, dass es die Online-Bewegungen seiner Kunden nicht protokolliert:

- Aufgerufene Websites

- IP-Adresse

- Verlauf des Surfens

- Dauer der Sitzung

- VPN-Server-Verbindung

- Bandbreitennutzung

Anzahl der gleichzeitig verfügbaren Verbindungen: 4.6/5

Einige Anbieter in unserem VPN-Vergleich beschränken die Anzahl der Verbindungen, CyberGhost hat jedoch die höchste Anzahl an erlaubten Geräten (sieben) für einen Internetdienstanbieter (ISP). Ein Erwachsener kann täglich einen Computer, ein Tablet oder ein Mobiltelefon nutzen. CyberGhost ist eine großartige Option für Mehrpersonenhaushalte aufgrund der großzügigen Begrenzung der gleichzeitigen Verbindung.

Server: 4.9/5

Insgesamt gibt es über 7.500 CyberGhost-Server, die über 91 Länder verteilt sind.

Gesamtnote: 4.8/5

>>Sicheres Surfen mit CyberGhost VPN

7. Windscribe - Guter VPN Anbiete rmit gestaltbarer Planoption

Die 7 besten VPN Anbieter 2023 für Datenschutz und Sicherheit im Test. Bild: ParadiseMedia

Vorteile:

- Erleichterte Nutzung

- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

- Modernste Technologie

- Profunde DNS-Filterung

- Nutzung einer unbegrenzten Anzahl von Geräten auf einmal

Nachteile:

- Obwohl ein Chatbot zur Verfügung steht, ist keine Echtzeitkommunikation möglich

- Keine ständige Verfügbarkeit von Hilfe

- Keine Sicherheitsprüfungen

- Langsamer als der Durchschnitt

Windscribe ist einer der besten VPN-Dienste in Bezug auf die Anzahl der Malware-Stämme, die er verhindern kann. Kunden haben hier mehr Alternativen zur Auswahl als bei den meisten anderen Anbietern in unserem VPN-Vergleich.

Vertragslaufzeiten und Rabatte: 4.8/5

Sie können in Windscribe für einen geringen Preis einen "Plan" erstellen.

- Monatlich - 8,50€

- Ein Jahr - 5,40€ pro Monat, wird mit 65€ pro Jahr abgerechnet

- Einen Plan erstellen - 0,94€ pro Standort, monatlich abgerechnet

Ein ScribeForce-Konto kann von bis zu fünf Benutzern gleichzeitig genutzt werden. Die Benutzer zahlen monatlich 2,80€. Statische Server können zum Preis von 7,50€ monatlich für die Nutzung an einem einzigen Standort erworben werden.

Wenn Sie in den letzten drei Tagen weniger als zehn Gigabyte verbraucht haben, haben Sie möglicherweise Anspruch auf eine Rückerstattung.

Online-Schutz Protokolle: 4.8/5

WireGuard, OpenVPN und Internet Key Exchange Version 2 sind einige der Protokolle, die zur Ver- und Entschlüsselung von Daten verwendet werden.

Zero Logs-Richtlinie: 4.5/5

Windscribe behauptet, dass es nichts über Ihre VPN-Nutzung, einschließlich Ihrer IP-Adresse oder Aktivitäten, aufzeichnet. Es merkt sich das Datum und die Uhrzeit Ihrer letzten Anmeldung und wie viele Daten Sie in den letzten dreißig Tagen verwendet haben.

Anzahl der gleichzeitig verfügbaren Verbindungen: 5/5

Ein einzelnes Windscribe-Konto kann auf einer unbegrenzten Anzahl von Geräten verwendet werden.

Servers: 3.5/5

Windscribe verfügt über rund 500 Server in mehr als 60 verschiedenen Ländern.

Gesamtbewertung: 4.5/5

Kriterien, die für die Bewertung des VPN-Tests verwendet wurden

Der VPN-Test wurde anhand der folgenden Kriterien bewertet:

- Preisgestaltung

- Protokolle für die Verschlüsselung

- Die VPN-Geschwindigkeit

- Die Anzahl der Server

- Die Anzahl der unterstützten Geräte.

- Null-Protokollierung Politik

- Merkmale

Wir haben eine Vorauswahl der besten VPN Anbieterzusammengestellt, die alle unsere Kriterien am besten erfüllten und sich in einem oder mehreren dieser Bereiche auszeichneten.

Einkaufsführer für die besten Vpns

Hier finden Sie die am häufigsten gestellten Fragen zu den besten Virtual Private Networks (VPN).

Was Ist Ein VPN?

Mit einem virtuellen privaten Netzwerk (VPN) können Sie sich von Ihrem Computer aus sicher mit dem Internet verbinden. Durch die verschlüsselte Verbindung eines Tunnels bleiben Ihre Online-Aktivitäten privat.

Er kann auch Firewalls umgehen und Ihnen eine IP-Adresse aus einem anderen Land geben, mit der Sie auf Websites zugreifen können, die in Ihrer Region normalerweise nicht funktionieren.

Der Standort eines Computers im Internet wird durch eine eindeutige Nummer, die so genannte IP-Adresse, gekennzeichnet. Die IP-Adresse eines Geräts kann verwendet werden, um seine geografische Herkunft und die Historie der besuchten Websites zu verfolgen.

Wenn Sie Ihren Geräten erlauben, Ihren genauen Standort zu übermitteln, setzen Sie sich einem ernsthaften Risiko durch Data Miner und Hacker aus.

Die besten VPN Anbieterermöglichen es Ihnen, beim Surfen im Internet anonym zu bleiben. Es gibt eine weitere Alternative: Sie können ein VPN verwenden, das Ihre IP-Adresse verbirgt und gleichzeitig die des Anbieters preisgibt.

Der beste VPN Anbieterkann Ihre Daten während der Übertragung verschlüsseln, wodurch sie vor neugierigen Blicken wie Hackern und Datenschutzverletzungen geschützt werden.

Während er Ihre Identität und Finanzielle vor neugierigen Blicken wie Werbetreibenden schützt und Ihre Online-Aktivitäten und Einkäufe vor neugierigen Blicken wie Organisationen, die Kreditinformationen überprüfen, verbirgt.

Ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) kann zwar die Sicherheit Ihres Mobiltelefons und anderer Geräte erheblich verbessern, aber es kann Ihre Anonymität im Internet nicht garantieren oder verhindern, dass Sie gehackt werden. Laden Sie keine Dateien von verdächtigen Absendern herunter und besuchen Sie keine unbekannten Websites.

>>Surfen Sie sicher mit Norton Secure VPN

Sollten Sie ständig den besten VPN Anbieternutzen?

Ein VPN ist nutzlos, wenn er keine Verbindung herstellen kann. Die regelmäßige Nutzung eines VPN hat mehrere Vorteile:

- Das Risiko, Opfer eines Cyber-Angriffs zu werden, steigt bei der Nutzung einer öffentlichen Wi-Fi-Verbindung. Ohne Ihr Wissen kann Ihr Gerät mit einem "Zwillings Netz" verbunden werden, einem gefälschten Netz, das demjenigen, das Sie nutzen möchten, sehr ähnlich ist. Ein virtuelles privates Netzwerk kann hier nützlich sein.

- Online-Banking birgt das Risiko, dass es gehackt wird und Ihre persönlichen Daten gestohlen werden. Um zu vermeiden, dass Sie ungewollt Finanzgeschäfte tätigen, ohne Ihren verschlüsselten Tunnel zu nutzen, sollten Sie Ihr VPN immer aktiv haben.

- Ihr Internetanbieter oder andere Dritte können daher Ihre vertraulichen Daten an Marketingfachleute weitergeben, die sie dann verwenden, um Ihnen gezielte Werbung zu senden. Wenn Sie dauerhaft ein VPN verwenden, können weder Dritte noch Ihr Internetanbieter Ihren Browserverlauf (VPN) einsehen.

- Nicht alle Websites bergen das gleiche Risiko, und einige können Ihre Sicherheit stärker gefährden als andere. Die tägliche Nutzung des besten VPN-Anbieters schützt Sie vor dem Risiko, auf unsichere Websites zuzugreifen, z. B. auf solche, die nicht über HTTPS verfügen.

- Der Internetdienstanbieter (ISP) eines Spielers könnte die Verbindung verlangsamen oder den Zugang aus seinem Land blockieren. Die Verwendung eines virtuellen privaten Netzwerks (VPN) kann Spielern helfen, diese Sperren zu umgehen, den Zugang zu Inhalten aus anderen Ländern zu ermöglichen und das Spielerlebnis zu verbessern

Verkaufen die besten VPN AnbieterIhre Daten?

Einige VPNs teilen trotz ihrer Behauptung, dass sie Ihren Browserverlauf privat halten, solche Informationen tatsächlich mit anderen Parteien. Wenn Sie sich für einen Dienst entscheiden, der keine Protokolle führt, werden alle Spuren Ihrer früheren Nutzung und Verbindungen gelöscht.

Die Verwendung eines besseren VPN-Anbieters verfolgt Ihre Online-Aktivitäten, einschließlich der besuchten URLs und der beim Surfen im Internet angenommenen Identitäten. In den Protokollen Ihres VPN-Servers finden Sie Informationen wie die von Ihnen genutzte Datenmenge, die Zeiten, zu denen Sie sich verbinden und die Verbindung trennen, die Dauer Ihrer Sitzungen und die Häufigkeit, mit der Sie den Dienst nutzen.

Auch wenn VPN AnbieterProtokolle zur Fehlerbehebung aufbewahren, sollten Sie darauf achten, dass sie Ihre Daten nicht verkaufen oder weitergeben und dass sie die Protokolle nach einer angemessenen Zeitspanne löschen.

Was ist VPN-Verschlüsselung?

Wenn Sie Ihre Online-Transaktionen und -Kommunikation nicht verschlüsseln, kann jeder Ihre persönlichen und finanziellen Daten sehen. Die Verschlüsselung stellt sicher, dass nur autorisierte Parteien, wie Sie selbst, Ihre Daten einsehen können, selbst wenn sie gestohlen werden.

Viele der besten VPN Anbieter verwenden eine AES-256-Bit-Verschlüsselung. Neben IKEv2, OpenVPN und WireGuard stehen Ihnen noch weitere VPN-Optionen zur Verfügung.

Was sind Split Tunneling und Multi-Hop-Verbindungen?

Wenn Sie sich die guten VPN Anbieteransehen, werden Sie auf diese Begriffe stoßen. Durch die Verwendung von Split-Tunneling können Sie entscheiden, welche Programme sich über Ihr VPN mit dem Internet verbinden und welche nicht. Bei Multi-Hop-Verbindungen werden viele Server und nicht nur ein Server verwendet, um Ihre IP-Adresse zu verbergen.

Was Ist Ein Server?

Ein Server ist ein hochentwickelter Computer, der zur Verarbeitung und Speicherung von Daten für Verbindungen, Netzwerksysteme und Netzwerkgeräte verwendet wird. Virtual Private Network (VPN)-Server sind oft nur normale Server, auf denen VPN-Software installiert ist.

Virtuelle private Netze (VPNs) nutzen häufig sowohl eine physische als auch eine virtuelle Serverinfrastruktur. Ein physischer Server kann einen virtuellen Server hosten, so dass keine spezielle Hardware erforderlich ist.

Es besteht die Gefahr, dass die Gesamtleistung eines VPN-Dienstes leidet, wenn er zu viele Server verwendet. Wenn wir mehr Server hinzufügen, können wir die Last verteilen und die Geschwindigkeit für alle Benutzer verbessern. Es wird eine größere Vielfalt an IP-Adressen zur Verfügung stehen, und die Verbindung sollte stabiler sein als bei einem VPN.

Je größer die Anzahl der Serverstandorte, desto besser, da Sie mehr Optionen für die Serverkonfiguration zur Auswahl haben.

Wie wählen Sie den guten VPN Anbieterfür Sie aus?

Es ist wichtig zu wissen, welche Funktionen ein guter VPN Anbieterfür mobile Geräte haben sollte, aber diese können je nach individuellem Bedarf des Benutzers variieren.

Personen, die ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) für geschäftliche Zwecke oder auf internationalen Reisen nutzen, haben möglicherweise andere Beweggründe als Personen, die ein virtuelles privates Netzwerk für den privaten Gebrauch nutzen. Überprüfen Sie das VPN-Unternehmen, das Sie in Betracht ziehen.

- Behält keine Aufzeichnungen und verkauft Ihre Daten nicht.

- Zufriedenheitsgarantie oder Geld zurück.

- Unterstützt eine ausreichende Anzahl gleichzeitiger Verbindungen entsprechend Ihren Bedürfnissen.

- Steht zu jeder Tages- und Nachtzeit zur Verfügung.

- Erleichtert die schnelle Übertragung von Daten.

- Ständiger Zugriff auf die Server von Ihrem Standort aus.

- Verwendet ausgefeilte Verschlüsselungsmethoden.

- Kompatibel mit allen Plattformen, die von Ihren Geräten verwendet werden

Außerdem sollten Sie die zusätzlichen Funktionen jedes Dienstes berücksichtigen, wie z. B. Webfilter, Streaming-Sharing, zusätzliche Sicherheitsstufen und Transparenz. Erfahren Sie mehr über jeden Dienst, indem Sie die Bewertungen von Nutzern, Experten auf dem Gebiet und unparteiischen Dritten lesen.

Sobald Sie eine kurze Liste mit vielversprechenden Optionen zusammengestellt haben, sollten Sie die monatlichen und jährlichen Kosten sowie mögliche Preis-Anreize wie kostenlose Service Monate berücksichtigen.

Obwohl die meisten Anbieter hohe Rabatte für Jahresabonnements gewähren, ist es dennoch ratsam, eventuell verfügbare Angebote für eine kostenlose Einführung oder einen monatlichen Probebetrieb zu nutzen.

So können Sie den Service des besten VPNs ausprobieren, ohne sich für ein Abonnement zu entscheiden, wenn Sie sich nicht sicher sind, ob es Ihren Bedürfnissen entspricht.

>>Surfen Sie sicher mit Norton Secure VPN

Sind Sie bereit, eine Entscheidung über die besten VPN Anbieter zu treffen?

Sie sollten die Nutzung eines guten VPN-Anbieters in Erwägung ziehen, wenn Ihnen Ihre Privatsphäre beim Surfen im Internet wichtig ist . Wenn Sie Ihr Telefon oder andere Geräte direkt mit dem Internet verbinden, kann dies Ihre Privatsphäre gefährden, daher ist es eine sicherere Alternative.

Bei der Auswahl des besten VPN (Virtual Private Network), das Sie entsprechend Ihren Bedürfnissen verwenden können, ist es wichtig, Bewertungen zu lesen und verschiedene andere Merkmale zu berücksichtigen. Denn wie bei jedem anderen Unternehmen oder Produkt sind auch bei VPN-Netzwerken einige Administratoren und Dienste besser als andere. Es ist wichtig, den zuverlässigsten und besten VPN Anbieter zu wählen, der Ihre Daten sicher hält.