Die Entfernung vom Volk

Ein EU-Gipfel in Versailles? Man denkt, man hört nicht richtig. Selbst in politischen Schönwetterphasen wäre dieser Platz dafür eher unpassend. In Zeiten von Ukraine-Krieg, Inflation und diversen ungelösten Großkrisen könnte er die Entfernung unserer Führer von ihren Völkern anzeigen.

Zur Erinnerung: Der Sonnenkönig Ludwig XIV. ließ die Anlage errichten, um seine innerstaatlichen Gegner zu schwächen, indem er sie dort mit Luxus entmachtete – parallel wollte er die Gegner im Ausland blenden. Nichts versinnbildlicht mehr das „ancien Régime“ als das – zugegeben – wundervolle Prachtanwesen in der Nähe von Paris. Doch Versailles steht nicht nur für Verschwendung und Müßiggang, sondern ist der Themenpark des Absolutismus schlechthin. Und dort tagt nun der EU-Gipfel zu den aktuellen Weltproblemen.

Der Begriff des „ancien Régime“ lässt sich mehrfach deuten: Es steht ebenso für „alte Ordnung“ wie für „vergangener Staat“. „Jedes Regime wird einmal zum ancien Régime“, schrieb einst der polnische Aphoristiker Stanisław Jerzy Lec. Plant man in der EU, diese Wegrichtung auch zu nehmen? Politik