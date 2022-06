Die Schande von Kabul hat schon eine lange Vorgeschichte

Deutschland hat in Kabul tausende Ortskräfte und ihre Angehörigen den Taliban ausgeliefert. Der allgemeine politische Wille war, dies unbedingt zu verhindern. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat diesen Willen nicht durchgesetzt. Sie muss zurücktreten.

Nun wird der schnelle Vormarsch der Taliban dafür verantwortlich gemacht, dass die afghanischen Ortskräfte, ohne die der ganze Einsatz nicht möglich gewesen wäre, in Todesgefahr zurückgelassen wurden. Roderich Kiesewetter (CDU) deutet zumindest ein Versagen zweier zuständiger Ministerien an: „Leider haben die Wirrnisse zwischen Auswärtigem Amt und Innenministerium eine schnelle Umsetzung verzögert“, sagt der Vorsitzende des Geheimdienst-Kontrollgremiums des Bundestags und ehemalige Offizier. Was er vergisst zu sagen: Die Verteidigungsministerin hatte seit Amtsbeginn den klaren Auftrag aller politischen, militärischen und gesellschaftlichen Kräfte des Landes, den Ortskräftem unbürokratisch und großzügig zu helfen. Ihre Vorgängerin hat diesen Willen ignoriert. Sie ist aber seit dem 19. Juli 2019 für diese Arbeitsverweigerung verantwortlich.