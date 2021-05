Ein Feld, zwei Sportarten: Handball und Fußball müssen sich Platz teilen

Feldhandball und Fußball wurden in den 1950er-Jahren in Calbe unmittelbar nacheinander gespielt. Damit war der Sportplatz im Hegerstadion einer Dauerbelastung ausgesetzt.

Calbe

Im Jahr 1907 gründete sich bereits die erste Fußball-Mannschaft in Calbe. 1922 folgten die Handballer. Der Aufschwung im Calbenser Feldhandball, eine der beliebtesten Sportarten zu dieser Zeit in Deutschland, hielt nach der Gründung stetig an. Die erste Mannschaft des Turn-Vereins von 1861 Calbe/Saale wurde in den Jahren nach 1934 im Feldhandball mehrmals Staffelsieger in der 1. Magdeburger Kreisklasse. Ähnlich sah es bei den Kickern aus der Saalestadt aus. Immer mehr wollten dem runden Leder nachjagen. Einen großen Strich durch sämtliche Aufschwünge zog dann der Zweite Weltkrieg, so dass sämtliche Sportarten für einige Jahre eingefroren wurden.

Nach Kriegsende startet der Neubeginn

Erst nach 1945 änderte sich die Ausgangslage wieder. Nach Beendigung dieser für den Sport schwierigen Kriegszeit wurde durch die Gründung der Sportgemeinschaft Calbe/Saale mit der Sparte Handball unter der Regie der Freien Deutschen Jugend ein Neubeginn eingeleitet. 1948 stieg die erste Mannschaft in die Landesliga auf. Im Jahre 1951 wurde aufgrund der politischen Neustrukturierung und der anhaltenden Sportbewegung die „BSG Stahl Calbe“ neugegründet. Diese Entwicklung hing vorrangig mit der Ansiedlung der Industrie im Raum Calbe, vor allem mit dem Bau des Niederschachtofenwerkes, zusammen.

Zwei Sportarten, aber nur ein Feld. Das bedeutete: zahlreiche Strapazen für den Platz, aber auch viel Arbeit für den Platzwart des Hegerstadions. „Es war früher durchaus üblich, dass auf Doppelveranstaltungen Fußball- und Handballbegegnungen unmittelbar hintereinander durchgeführt wurden“, erinnert sich zum Beispiel Reinhard Hädecke aus Calbe zurück. „Durch die gleichen Spielfeldabmessungen und Größen der Tore konnten diese Fußball- und Großfeldhandballspiele auf demselben Sportplatz stattfinden.“

Erst die Fußballer und dann die Handballer. An diesen Tagen bekamen die zahlreichen Zuschauer Sport der Spitzenklasse zu sehen, denn die Feldhandballer aus Calbe spielten 1950 in der neugegründeten DDR-Oberliga. Daraus entstanden natürlich auch zahlreiche Bedingungen, welche erfüllt werden mussten. „Die Spielfeldlinien mussten frisch gekreidet werden. Auf Grund der unterschiedlichen Torraum-, Strafraum- und Strafpunktmaße mussten die Entfernungen jeweils mit Zollstock und Bandmaß korrekt vermessen werden, um sie dann mit Kreide zu kennzeichnen“, so Hädecke, der passend dazu in seinem Archiv einige Fotos entdeckte, welche die Prozedur veranschaulichen.

Doch nicht nur der Platzwart war an diesen Tagen besonders gefordert. Auch die Schiedsrichter und die Offiziellen des Vereins gaben alles, um schnellstmöglich die Änderungen durchzuführen.

Feldhandball verschwindet von der Bildfläche

Eine der beiden Sportarten konnte sich auch nach den „goldenen Zeiten“ in der großen Welt des Sportes etablieren. Fußball wird noch immer im Hegerstadion in Calbe gespielt. Aktuell kickt die Mannschaft in der Landesklasse, Staffel IV. Beim Feldhandball sieht das ganz anders aus. Kaum jemand kennt die Sportart noch, obwohl die Vereine teils große Erfolge feierten. So auch die Calbenser. Im Duell gegen Dynamo Halle im Jahr 1954 konnte die erste Männermannschaft der BSG „Stahl“ Calbe erneut den DDR-Meistertitel feiern. Vor über 30.000 Zuschauern gewannen die Calbenser mit 11:8.

Den letzten Feldhandball spielte man bis 1967. Dann gab es offiziell keine Punktspiele mehr. Die Zeit des Kleinfeld- und Hallenhandballs begann. Im Rahmen der Festlichkeiten „60 Jahre“ Handball in Calbe wurde 1982 noch einmal Großfeldhandball gespielt. Calbe traf auf erneut auf Dynamo Halle. Großfeldhandballfans aus Calbe trafen sich in der Folge dennoch öfters zu Spielen.

Mit einem Kreidewagen wurden die Linien auf dem Platz neu gezogen beziehungsweise nachgebessert. Foto: Archiv Reinhard Hädecke

Sechs Augen sehen mehr als zwei. Als Team wurden die Arbeiten auf dem Sportplatz erledigt. Foto: Archiv Reinhard Hädecke