Die Feuerwehr hat in Salzwedel einen Gullydeckel gehoben, als Passanten plötzlich Schreie aus der Kanalisation hörten. Das kam zum Vorschein.

Schreie aus Kanalisation in Salzwedel: Das entdeckt Feuerwehr, als sie Gullydeckel hebt

Salzwedel/DUR. - Zu einem Feuerwehreinsatz ist es am frühen Samstagmorgen in der Burgstraße in Salzwedel gekommen, wie die Polizei meldet.

Demnach hörten zunächst Hilferufe aus einem Kanaldeckel. Sie verständigten Polizei und Feuerwehr. Als der Kanaldeckel auf Höhe des Einganges zum Burggarten gehoben wurde, kam ein 30 Jahre alter Mann zum Vorschein, der sich offenbar in der Kanalisation verirrt hatte, nachdem er durch Zufall einen Eingang dazu entdeckt hatte. Er habe angegeben, dass er in der Dunkelheit die Orientierung verloren habe, so die Polizei.

Der 30-Jährige kam mit einer Unterkühlung ins Krankenhaus.