Magdeburg - Trainer Christian Titz nimmt beim Heimspiel an diesem Sonntag gegen den Karlsruher SC (13.30 Uhr/Sky) im Vergleich zur Niederlage in Düsseldorf drei Veränderungen in der Startelf des 1. FC Magdeburg vor. Für den aufgrund seiner fünften Gelben Karte gesperrten Offensivspieler Baris rückt Wirbelwind Tatsuya Ito in die Startelf. Zudem beginnen Mohammed El Hankouri und Andreas Müller anstelle von Kapitän Amará Conde und Julian Rieckmann, die beim 2:3 in Düsseldorf das Mittelfeld bildeten. Auf dem Spielfeld wird das möglicherweise so aussehen: Müller und der eigentliche Verteidiger Silas Gnaka könnten die Doppelsechs vor der Abwehr bilden. El Hankouri würde dann als Außenverteidiger beginnen.